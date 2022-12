Beautiful/ Anticipazioni 28 dicembre: Quinn deve chiudere la sua storia con Carter

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 28 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 dicembre ci svelano che Quinn è pronta a chiudere con Carter quando Eric si rende conto di aver messo tutti in una posizione scomoda. Bill si presenta in ufficio da Katie per chiederle di perdonarlo, ma lei sembra irremovibile: nonostante ammetta che le manca la vita in famiglia che facevano prima, la Logan non riesce a dimenticare ciò che ha fatto in passato, coprendo le tracce dell’omicidio di Vinny. Bill le ricorda che lo ha fatto per proteggere suo figlio Liam. A quel punto, Katie sottolinea come con le sue azioni abbia gettato le loro vite nel caos, per non parlare di come l’abbia ferita profondamente quando suo marito ha ammesso che amerà per sempre Brooke. Bill implora di credergli: Katie è l’unica donna che vuole.

Paris assicura Thomas di essere felice di condividere l’appartamento con lui e di averlo come coinquilino: è solo una sistemazione temporanea finché non trova una casa. Arriva anche Zende che apprende del loro accordo e rimane un po’ sorpreso: Thomas vivrebbe sotto lo stesso tetto della sua ragazza. Paris gli chiede se è d’accordo, Zende si assicura che lei si senta a sua agio con questa sistemazione.

Beautiful, anticipazioni puntata 28 dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge si confronta ancora una volta con Eric chiedendogli come sia possibile che abbia incoraggiato Quinn a stare con Carter. Il Forrester senior non intende tornare sulla questione e ribadisce che l’ha fatto solo perché non voleva che sua moglie fosse infelice o che andasse con uno sconosciuto. Ridge non è d’accordo e afferma che se lui stava male alla sola idea di vedere Quinn con un altro uomo, lei avrebbe dovuto stare lì per lui, di scappare per stare con Carter. Poi Eric informa Ridge che Quinn è con Carter in questo momento e gli sta dicendo che è finita.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, sfumata la possibilità di acquistare la casa dei suoi sogni, Thomas propone a Paris di convivere. Così i due decidono, di comune accordo, di vivere insieme finché lei non troverà un’altra sistemazione. Ridge si confronta con Carter, che non riconosce più come suo amico fidato, chiedendogli cosa provi davvero per Quinn, mentre quest’ultima è da suo marito Eric; i due si dichiarano l’amore reciproco e sembrano pronti a ricominciare da zero. Per farlo, però, Quinn deve mettere la parola fine alla sua storia con Carter.











