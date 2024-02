Beautiful/ Anticipazioni 28 febbraio 2024: Hope e Paris trovano Thomas semi nudo in ufficio, la reazione

Beautiful, dove eravamo rimasti: Brooke vuole solo Ridge e rifiuta Bill

Oggi pomeriggio torna in onda su Canale 5, come di consueto alle ore 14.45, una nuova puntata di Beautiful. La soap opera, una delle più longeve e seguite in Italia e non solo, riporta al centro dell’attenzione le storie e gli intrecci relazionali tra i protagonisti più amati. Nella puntata di ieri Bill ha preso iniziativa nei confronti di Brooke: non ha alcuna intenzione di arrendersi nel tentativo di riconquistarla, sebbene la risposta della Logan sia stata un secco rifiuto. Nel suo cuore, infatti, c’è solo e soltanto Ridge e la sua speranza è quella di ritornare con lui.

Beautiful/ Anticipazioni 27 febbraio 2024: Ridge ripensa a Brooke ed entra in crisi, ma Taylor...

Anche Ridge, però, sembra ancora legato a Brooke e continua a pensare a lei. Al momento il Forrester è insieme a Taylor e, in questo momento, sta trascorrendo bellissimi giorni insieme nella casa al mare. Tuttavia non è del tutto convinto della scelta fatta e più volte gli capita di pensare a Brooke, andando in crisi ripensando alla fine del loro matrimonio. Ad aiutarlo ad affrontare questo momento è proprio la stessa Taylor.

Beautiful/ Anticipazioni 26 febbraio 2024: Bill cerca di riconquistare Brooke ma...

Anticipazioni Beautiful: momenti di imbarazzo per Hope e Paris con Thomas

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, nella nuova puntata di Beautiful in onda su Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Hope e Paris avranno un momento di imbarazzo quando entreranno nell’ufficio di Thomas senza bussare e lo troveranno semi nudo, mentre si sta cambiando una maglietta. Se il Forrester non darà peso all’accaduto, le due ragazze usciranno dall’ufficio e commenteranno il fatto: Paris farà commenti piccanti su di lui e coinvolgerà anche Hope, la quale confesserà di trovarlo molto sexy. Sarà tuttavia un problema per la Logan se Thomas venisse a scoprirlo…

Beautiful/ Anticipazioni 22 febbraio 2024: Katie tenta di sedurre Carter, Brooke devastata dal dolore...

Intanto Brooke ha rifiutato le avances di Bill e Deacon: nella sua vita vuole accanto solo e soltanto Ridge. La protagonista si ritroverà a confessarsi con Liam, non solo sugli atteggiamenti dei suoi ex, ma anche sulle preoccupazioni legate a Hope e alle sue eccessive attenzioni rivolte a Thomas. I due, infatti, ritengono che la ragazza si stia facendo abbindolare dallo stilista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA