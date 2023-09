Beautiful/ Anticipazioni 28 settembre 2023: Sheila stavolta supera il limite con Finn!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 28 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 settembre ci svelano che per impedirgli di scappare, Sheila somministra a Finn un potente sedativo che gli fa subito perdere i sensi. Ridge, intanto, domanda a Hope se ha chiesto a suo padre notizie di Sheila. La giovane Logan gli riferisce che Deacon non ha più avuto sue notizie da quando è fuggita di prigione, ma Ridge fa fatica a credere alle parole dell’uomo. Bill è a pranzo con i suoi figli, ai quali assicura loro che il Forrester sta facendo di tutto per aumentare la sicurezza della sua famiglia: Sheila è scappata di prigione, nessuno sa dove possa trovarsi, e potrebbe comparire da un momento all’altro con cattive intenzioni. Liam si augura che la donna venga trovata al più presto possibile per mettere così fine a questa triste vicenda.

Continuano le confidenze tra Taylor e Deacon. La dottoressa si apre come mai prima d’ora, ed esprime le sue preoccupazioni per Steffy. Vorrebbe andarla a trovare, e lei e Ridge ci avevano pensato prima che lui tornasse con Brooke. Adesso è diverso, e la situazione potrebbe essere imbarazzante per tutti.

Beautiful, anticipazioni puntata 28 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Mike torna da Sheila e sussulta quando vede la donna vicina al corpo sedato di suo figlio. La guardia immediatamente pensa che lo abbia ucciso di nuovo, al che la Carter si infuria anche solo all’idea. Sheila prende la borsa delle medicine e dice a Mike di aver dato a Finn un sedativo per calmarlo. L’uomo è a disagio con tutta questa situazione, e le ricorda che lei ha ucciso la vera mamma di Finn. Sheila protesta dicendo che si è trattato di un incidente e insiste che non hanno nemmeno trovato il corpo di Li: ha setacciato Internet e non c’è nessuna notizia sul ritrovamento di un corpo…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor e Deacon iniziano a legare tra loro, ed entrambi parlano di come siano stati mollati rispettivamente da Ridge e Brooke. Nel frattempo, il vice capo Baker comunica ai due di aver scoperto che qualcuno ha aiutato Sheila a fuggire e fa il nome della guardia Mike. Quest’ultimo si lascia convincere dalla Carter ad andare in ospedale per prendere dei medicinali a Finn. Il dottore, rilegato su un letto, cerca per l’ennesima volta di convincere sua madre a lasciarlo andare affinché possa vedere Steffy e suo figlio. Sul punto di perdere il controllo e per paura che suo figlio possa scappare, Sheila lo droga per calmarlo.

Quinn non riesce ad accettare il fatto che Eric l'abbia tradita proprio con Donna, quindi decide di affrontare la sua rivale una volta per tutte: il confronto tra le due diventa acceso, e viene sedato solo dall'intervento di Charlie e poi di Carter, che rassicura la Fuller.











