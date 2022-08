Beautiful/ Anticipazioni 29 agosto: Eric furioso caccia Quinn di casa, e Carter…

Beautiful, anticipazioni puntata 29 agosto: Eric caccia Quinn di casa

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 29 agosto, svelano che un furioso Eric chiede a Quinn se è vero che lei e Carter hanno avuto una relazione segreta; la signora Forrester è costretta a confermare il tutto. Poi lo stilista si rivolge all’avvocato, sentendosi tradito da colui che considerava parte della sua famiglia. Anche Ridge è sotto shock, ma pensa che l’amico sia stato manipolato da Quinn. Shauna suggerisce di lasciare da soli Eric e Quinn, non prima che lui si scagli contro Brooke e Paris.

Paris dice a Eric che le dispiace mentre Quinn cerca di spiegare quanto fosse sola e disperata: Carter si sentiva esattamente come lei. Ne consegue una reazione a catena: il Forrester chiede se Wyatt e Flo sapevano qualcosa, invece interviene Shana che confessa di aver mentito sulla sua storia con Carter per coprire Quinn; Wyatt incolpa sua madre per aver trascinato Shauna nelle sue bugie. Infine, Eric urla a Quinn, ordinandole di lasciare casa Forrester…

Beautiful, anticipazioni puntata 29 agosto: tutti si chiedono dov’è finito Thomas…

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Katie e Hope discutono del fatto che Liam e Bill sono ancora in prigione. La conversazione si sposta poi su Thomas, che ultimamente sembra scomparso. Poi tornano a parlare di Liam e Bill, e Katie confida nel fatto che Justin li aiuterà ad uscire di prigione. Per assicurarsene, Hope ha intenzione di fargli visita di persona.

Nell’ufficio di Bill, Hope scopre per puro caso che Justin ha il cellulare di Thomas. In quel momento arriva l’avvocato il quale, appare in preda al panico quando la giovane Logan gli chiede spiegazioni al riguardo…

Beautiful, dove eravamo rimasti: Brooke smaschera Quinn

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy e Finn sono diventati genitori e hanno chiamato il nascituro Hayes. A villa Forrester, intanto, Brooke ha scoperto che Quinn ha tradito Eric con Carter, grazie a Paris che le confessato tutto, dopo essere stata messa alle strette. La Logan quindi interrompe la cerimonia dicendo a Eric che Quinn non è la donna che credeva di aver sposato.

Poi incalza Carter a dire la verità poiché lo ritiene una brava persona. Tra i presenti alla cerimonia del rinnovo dei voti c’è grande confusione. Alla fine Quinn confessa il suo tradimento con Carter, ed Eric è in stato di shock; chiede quindi a sua moglie di confermare quanto affermato dall’avvocato. Alla Forrester Creations, Donna ricorda con Katie i bei momenti del suo matrimonio con Eric.

