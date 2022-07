Beautiful/ Anticipazioni 29 luglio: Hope e Liam ascoltano Bill, forse è meglio…

Beautiful, anticipazioni puntata 29 luglio: Zoe marca stretta Shauna…

Le anticipazioni della puntata del 29 luglio di Beautiful rivelano come Zoe, nonostante sia tornata con Carter e averlo perdonato per essere andato a letto con Shauna (quando in realtà l’avvocato è stato a letto anche con Quinn, ma Zoe non sa niente), sia ancora insicura del loro rapporto. Zoe viene infatti confortata sia dal compagno che da Quinn. I due le assicurano e la convincono sul forte amore che Carter prova per lei. Dopo essersi rasserenata Zoe inizia a marcare il territorio con Shauna.

Ma perché? Perché non è convinta che tra Shauna e Carter ci sia stata solo una semplice avventura da una notte, come i due vogliono far credere. Per Zoe infatti, la Fulton, è una vera e propria rivale in amore, per Shauna sarebbe difficile e doloroso lasciar andare per sempre Carter. Ma da ora dovrà farlo, come sottolinea Zoe infatti, lei e Carter non si lasceranno per nessuna ragione, e Shauna non riuscirà mai ad avere Carter tutto per sé.

Nella puntata del 29 luglio di Beautiful prosegue anche la vicenda dell’incidente che aveva portato alla morte di Vinny, causata dall’omissione di soccorso. Liam in particolare aveva confessato tutto a Hope. I due, decisi nell’andare dalle autorità a denunciare l’incidente, erano stati però interrotti da Bill, il miliardario infatti aveva tentato di convincerli nel rimanere in silenzio o, quantomeno, di prendersi un po’ di tempo per riflettere meglio sulla faccenda.

È così che in queste 24 ore di tempo, che separano Hope e Liam dall’andare dalla polizia a denunciare l’incidente, Bill torna alla riscossa cercando di nuovo di farli cambiarie idea. Inaspettatamente però, questa volta, Hope e Liam decidono di prendere in considerazione anche il punto di vista del miliardario. Come sottolineato da Bill infatti, se Liam confessasse, come conseguenza delle sue azioni, potrebbe finire in carcere e rimanerci addirittura degli anni.











