Beautiful/ Anticipazioni 29 settembre: Steffy finalmente conosce i genitori di Finn

Beautiful, anticipazioni puntata 29 settembre: Steffy conosce meglio i genitori di Finn

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 29 settembre, ci svelano che la trama ruota tutta intorno al mistero sui genitori di Finn, e sul matrimonio con Steffy. Dopo che Finn le ha confessato di essere stato adottato, Steffy ha poi incontrato il padre Jack, che si è presentato a sorpresa alla loro porta. E’ tempo per la giovane Forrester di conoscere meglio anche la madre del suo futuro sposo, Li, medico come suo figlio, la quale è arrivato poco dopo alla casa sulla scogliera.

La giovane coppia parla loro di Kelly e del piccolo Hayes. Poi avanzano l’ipotesi di incontrare la famiglia di Steffy alla Forrester: è giunto il momento per Jack e Li di conoscere i loro futuri suoceri.

Beautiful, anticipazioni puntata 29 settembre: i Forrester s’interrogano sui genitori di Finn

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke osserva Thomas, Ridge ed Eric dare gli ultimi ritocchi a un favoloso abito bianco argentato e si congratula con loro: è bello vedere gli uomini di Forrester lavorare insieme. Ridge riceve un messaggio da Steffy, che vuole passare in ufficio. La conversazione si sposta sull’imminente matrimonio della giovane Forreste: tutti si interrogano sui genitori di Finn, che non hanno ancora conosciuto. Brooke ritiene che debbano essere delle persone fantastiche per aver cresciuto un figlio così bravo e responsabile.

Eric è felice che ci siano delle buone notizie in famiglia, dato il periodo che sta passando a causa del divorzio da Quinn. Thomas gli chiede se sta bene. Il Forrester senior rassicura suo nipote e riflette sul dolore che i presenti nella stanza hanno vissuto: per fortuna è tutto passato. A Ridge non importa se sua figlia si sposerà o meno; è felice ed è questo l’importante. Brooke è d’accordo.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Eric riconosce le proprie responsabilità nella crisi con Quinn, ma Brooke e Ridge ritengono che lei voglia di nuovo manipolarlo per poi essere perdonata. La Logan esorta quindi Eric a lasciare che sia Carter ad occuparsi di Quinn, incuranti che quest’ultimi hanno di nuovo ceduto all’attrazione passando un’altra notte insieme. Per l’avvocato non è un problema la differenza di età tra loro, ed è consapevole che se lei non potrà mai dargli dei figli.

Steffy ha conosciuto il padre di Finn e ha scoperto che è stato adottato e non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici. Per la giovane non rappresenta affatto un problema: non sapranno molto del suo albero genealogico, ma Finn è il risultato dei genitori che lo hanno cresciuto. Ed è questo l’importante. Mentre li osserva felici, Jack appare turbato da qualcosa che forse dovrebbe rivelare loro…











