Beautiful/ Anticipazioni 29 settembre: Steffy non crede ai suoi occhi

Beautiful, anticipazioni puntata 29 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 29 settembre, Steffy continua ad essere incredula circa la storia che le ha appena raccontato Liam e fatica a credere che la piccola Phobe e sia in realtà Beth. Tuttavia l’insistenza del compagno e il piccolo Douglas che ribadisce ancora la stessa cosa detta precedentemente a Liam le insinuano il dubbio che quanto le è stato ricordato possa corrispondere alla verità. Intanto Liam corre a casa di Waytt perché vuole raccontare al fratello tutto quello che ha scoperto e il suo arrivo interrompe la confessione di Flo. Liam, però, la mette alle strette e la prega di confermare il fatto di non aver mai partorito e la Fulton fra le lacrime confessa tutto. Hope è in pericolo perché Thomas, non riuscendo con le buone e il romanticismo a convincere la moglie a fare l’amore con lui, pensa di utilizzare le pillole di droga che gli ha portato Vinny per far perdere ogni freno inibitore alla moglie e costringerla a stare con lui. La Logan non ha la minima idea che la sua vita sta per cambiare radicalmente da un momento all’altro.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Hope è ancora nella stanza d’albergo con Thomas il quale sembra intenzionato a consumare il loro matrimonio, nonostante le resistenze della moglie. Quando la ragazza gli chiede qualche minuto per stare da sola, Thomas pensa ad una soluzione estrema: chiama il suo amico Vinny, noto spacciatore, e si fa regalare delle pillole di droga, della stessa tipologia usata già con Liam per farlo andare a letto con Steffy. L’obiettivo del perfido Forrester è quello di abbattere l’ultima barriera della moglie così da averla completamente sotto il suo controllo. Intanto Liam a casa con Steffy è riuscito a completare tutti i pezzi del puzzle grazie all’aiuto di Douglas e ha scoperto che la piccola Phoebe altri non è che Beth, la figlia sua e di Hope che tutti credevano porta. Corre quindi subito nella camera delle bimbe e quando prende il braccio la bambina e la chiama con il suo vero nome la bambina risponde a questo slancio dicendo per la prima volta la parola papà. Steffy assiste sgomenta alla scena e non sa cosa dire a Liam se non che si sta sbagliando e che la bambina è sua figlia e probabilmente Douglas avrà capito male e nel certificato di nascita saranno stati trascritti i dati sbagliati.

Flo parla con sua madre e le dice che vuole a tutti i costi essere sincera con Waytt. Shauna prova a farla ragionare sul fatto che in questo modo mette a repentaglio la sua relazione con il ragazzo e che potrebbe perdere tutto quello che ha ma la ragazza dice che è sicura che ne valga la pena e che finalmente qualcuno deve rimettere le cose a posto. Quando la madre se ne va e arriva Waytt la ragazza gli dice che deve confessargli tutto e che ha bisogno di raccontargli un segreto che riguarda Thomas. All’inizio lo Spencer pensa che il Forrester abbia tentato un approccio con lei, poi Flo specifica che in realtà si tratta di una vicenda che coinvolge non solo il giovane rampollo della famiglia Forrester ma pure suo fratello Liam e Hope. Poi aggiunge che lo ama moltissimo e proprio perché vuole che la loro relazione possa basarsi sulla verità ha deciso di confessare tutto: Thomas Forrester è un uomo molto pericoloso e qualcuno deve riuscire a fermarlo prima che sia troppo tardi. Waytt inizia a spaventarsi perché non riesce a capire cosa voglia dirgli la sua fidanzata ma le dice che insieme possono superare qualsiasi cosa, l’importante è che siano sempre sinceri l’uno con l’altro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA