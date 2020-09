Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Steffy non crede a Liam

Beautiful, anticipazioni puntata 28 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 28 settembre, nonostante Liam le abbia detto la verità, Steffy ancora non crede alla possibilità che la piccola Phoebe sia in realtà Beth attaccandosi al fatto che la notte in cui la figlia di Liam e Hope è morta i genitori hanno potuto stringere al petto il corpo della bambina. Liam, però, sta per trovare la conferma definitiva a quanto le ha raccontato Douglas. Thomas si fa consegnare da Vinny delle pasticche di droga, le stesse che aveva somministrato di nascosto a Liam: pensa di usarle con Hope per riuscire a farla sciogliere per fare l’amore con lei. Flo non riesce più a tacere e dice a Waytt che lei e Thomas condividono un terribile segreto e che tutto è iniziato quando è arrivata a Los Angele convinta di dover aiutare un amico ma in realtà si è ritrovata invischiata in una storia più grande di lei, che la sta facendo soffrire moltissimo. La ragazza aggiunge che lo ama e che ha deciso di dirgli tutto perché si fida solo di lui e può aiutarla a rimettere a posto le cose.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a leggere cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Liam parla con Douglas il quale ribadisce che la piccola Phoebe è in realtà Beth. Quando lo Spencer gli fa ripetere la stessa affermazione davanti a Steffy, la zia lo invita a smetterla di dire le bugie ma il bambino risponde di non averle mai dette e che ha deciso di raccontare a tutti che Beth e Phoebe sono la stessa persona perché la sua mamma, Caroline, gli diceva sempre di dire la verità a qualsiasi costo. Una volta rimasti da soli, Steffy è incredula e pensa che il bambino abbia capito male quello che dice di aver saputo da Thomas ma proprio mentre discute con Liam di questo lo Spencer riceve una telefonata: è la dottoressa che secondo il certificato di nascita di Phoebe avrebbe fatto partorire Flo nell’ospedale di Loas Angeles. La ginecologa, però, non solo afferma che nessuna Florence Flutono è stata mai ricoverata in quell’ospedale ma soprattutto il giorno della nascita della bambina lei era all’estero, quindi non avrebbe assolutamente potuto farla nascere. A quel punto invita Liam a farla ricontattare dalla signorina Fulton perché ha molte cose da chiarire con lei. Quando riferisce il contenuto della telefonata a Steffy, la Forrester è molto turbata e chiede a Liam che cosa voglia dimostrare con questa storia.

Hope è nella stanza d’albergo con Thomas è fa di tutto per resistere alle avances del marito. Il Forrester è molto contrariato ma cerca di non darlo a vedere per non far capire alla ragazza la sua vera natura. Il suo obiettivo è quello di far trascorrere parte della serata per poi tentare nuovamente a fare l’amore con sua moglie. Hope, però, non sembra dello stesso parere e per quanto non lo consideri una persona malvagia non se la sente di fare l’amore con lui. A casa di Waytt, invece, Flo viene raggiunta dalla madre che è corsa appena ha capito che la figlia ha intenzione di rivelare tutto della questione dello scambio delle culle. Shauna prova nuovamente a farle cambiare idea ma questa volta Flo è molto decisa e si scaglia contro la madre, accusandola di aver pensato solo al suo interesse e di non esserle stata vicina e averla spronata tutte le volte che aveva deciso di parlare con Hope. Quando la madre le ricorda che se racconterà tutto a Waytt la loro storia verrà messa in pericolo, Flo le risponde che non vuole che il loro amore sia appoggiato su una bugia e che vuole sentirsi nuovamente libera e leggera come prima di essere invischiata in questa bugia.



