Beautiful/ Anticipazioni 3 agosto 2023: Carter non riesce a dimenticare Quinn, e lei…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 3 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 3 agosto ci svelano che Ridge si trova tra due fuochi: Brooke o Taylor? Lo stilista è ancora molto incerto, mentre Deacon prova, ancora una volta, a convincere la Logan che il Forrester non è l’uomo giusto per lei. Non è riuscito a perdonarla per quel bacio che si sono dati a Capodanno e non ha neanche voluto ascoltare le sue motivazioni. Intanto Ridge e Taylor stanno pranzando insieme e parlando della scelta di Steffy di andarsene per un po’ da Los Angeles insieme ai bambini. Nonostante sentano la mancanza della figlia, entrambi devono concentrarsi su quando lei tornerà a casa perché avrà bisogno di tutto il supporto della sua famiglia.

Ridge apprezza l’ottimismo di Taylor e proprio in quel momento arriva Brooke che si intromette tra loro. La Logan crede che la sua rivale stia cercando di far capitolare suo marito e poi cerca di capire per quanto tempo ha intenzione di restare lì. Taylor informa Brooke che lei e Ridge hanno bisogno di tempo per elaborare la tragedia che la loro figlia ha vissuto. Si gira verso di lui e lo invita a dire a Brooke a concordare con lei.

Beautiful, anticipazioni puntata 3 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Carter è sincero con Quinn: non riesce a smettere di pensare a lei. La Fuller gli ricorda che non possono tradire di nuovo Eric. Suo marito è l’uomo più leale del mondo, quindi devono resistere a qualunque tentazioni. Entrambi ripensano al tempo che hanno passato insieme. Carter non ha mai sentito un legame del genere con nessuna donna, ma deve essere anche onesto: sa che Quinn ha deciso di dedicarsi pienamente al suo matrimonio, e la rispetta per questo. La Fuller mentirebbe se dicesse di non essere colpita ogni volta che lui la guarda, ma ha ragione: il suo rapporto con Eric viene prima di ogni cosa.

Nello stesso istante, Donna informa Eric che è ancora bloccata nel traffico, quindi potrebbe volerci un po’ prima che lo raggiunga nel loro luogo segreto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn mostra lentamente dei piccoli segnali di vita, mentre Li continua a tenerlo nascosto da tutti. Steffy è in partenza con i suoi figli; ha deciso di allontanarsi per un po’ da Los Angeles. Liam la saluta in un commovente abbraccio. Hope è infastidita dalle continue premure del marito verso Steffy, anche se non vuole darlo a vedere. Carter è ancora innamorato di Quinn, ma è intenzionato a riprendere la sua relazione con Paris pur di non pensare a lei. Eric e Donna continuano a vedersi di nascosto. Ridge si trova a un bivio e non sa come gestire la sua situazione con Brooke e Taylor.

