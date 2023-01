Beautiful/ Anticipazioni 3 gennaio: Eric chiede a Carter se ha dimenticato Quinn…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 3 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 3 gennaio ci svelano che le sorelle Logan si incontrano per un brunch a Il Giardino, e Brooke e Donna chiedono a Katie se abbia parlato con Carter. Katie racconta loro del suo incontro con l’avvocato e dalle sue parole ha intuito che è davvero innamorato di Quinn. Brooke non riesce a immaginare che qualcuno come Carter si innamori di una come la Fuller, ma Katie risponde che stava seguendo il suo cuore – qualcosa che Brooke conosce bene.

Katie continua dicendo che si è trovata a simpatizzare con lui, rendendosi conto che hanno più cose in comune di quanto pensasse. Donna e Brooke si scambiano uno sguardo, dubbiose sul rapporto che si è creato tra loro. Katie racconta che Carter ha toccato un nervo scoperto parlando di Bill e lei gli ha detto quanto è stato doloroso e che ora si sente sola. La loro conversazione è stata catartica e lei crede che lo sia stata anche per Carter. L’avvocato vuole trovare una persona con cui passare la vita e anche lei. Katie si convince che quella persona non può essere Bill.

Beautiful, anticipazioni puntata 3 gennaio

Nella puntata di oggi di Beautiful, nel soggiorno dei Forrester, Carter si occupa di affari con Ridge ed Eric, e quest’ultimo gli chiede di includere anche la linea di gioielli di Quinn. Vedendolo incerto, il Forrester senior gli domanda se abbia ancora dei sentimenti verso sua moglie, al che l’avvocato risponde dicendo che sta cercando di andare avanti con la sua vita e che si sente molto dispiaciuto per aver tradito la sua fiducia. In ufficio, Hope si chiede che fine abbia fatto Paris e perché sia in ritardo. Thomas le fa notare che la sua coinquilina non è rientrata a casa la sera prima, quindi probabilmente è rimasta a dormire da Zende…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter si ritrova a sfogarsi con Katie in merito ai suoi sentimenti, mai sopiti, per Quinn, e le rivela quanto è stato difficile lasciarla andare. Quinn ha infatti deciso di tornare da suo marito poiché non può gettare al vento quanto Eric ha fatto per lei in tutti questi anni. Intanto, Zende fa una romantica sorpresa a Paris, mentre Hope passa da Thomas e scopre che Paris è diventata la sua coinquilina. Bill cerca di riconquistare Katie, facendole capire di essere cambiato, ma invano; la donna è ancora ferita per quanto lui ha fatto in passato. Disperato, Bill si rivolge a Brooke per chiedergli di aiutarlo a farsi perdonare da Katie.











