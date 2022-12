Beautiful/ Anticipazioni 30 dicembre: Carter, deluso da Quinn, si confida con Katie!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 30 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 30 dicembre ci svelano che dopo aver salutato Thomas, Zende porta Paris a casa, dove ha preparato una serata romantica per loro due. A Zende sta bene che la ragazza abbia una sistemazione tutta per sé finché non sarà pronta a trasferirsi con lui. Nell’ufficio principale della Forrester, Brooke, Ridge e Donna si chiedono cosa poter fare per liberare Eric da Quinn. Ridge e Donna pensano che lei non lo lascerà andare; ha troppo da perdere. Brooke sa che la Fuller ha distrutto la fiducia e la dignità di Eric andando a letto con Carter.

Nel suo loft, Carter riceve la visita a sorpresa di Katie. La Logan le spiega che ha cercato di stare in disparte per non mettersi in mezzo, ma non è più riuscita a tenere per sé i suoi pensieri, quindi gli chiede perché abbia tradito Eric in quel modo. Alla Forrester, intanto, Ridge e Brooke si stanno godendo un momento di intimità quando Bill li interrompe: deve chiedere alla Logan un favore. Aiutarlo a riconquistare Katie.

Beautiful, anticipazioni puntata 30 dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Katie discute con Carter accusandolo di essere andato a letto con Quinn. L’avvocato le ricorda che Eric ha insistito, è stata una sua idea. Katie gli racconta di sapere tutto, e di essere dispiaciuta per le condizioni di impotenza di Eric, però anche Quinn ha le sue colpe. Katie sente che tradendo Eric, Carter ha tradito anche la fiducia di Ridge, che era il suo migliore amico. La donna semplicemente non capisce come abbia potuto farlo. Carter la interrompe affermando di amare Quinn, ma che ormai non ha più importanza perché la donna è tornata a casa da suo marito.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter spiazza Quinn dicendole che la ama e proponendole di fuggire insieme. L’avvocato vuole smetterla di nascondersi e avere una relazione segreta con lei, ma la donna non è d’accordo poiché pensa che entrambi perderanno tutto. Seppur l’idea di fuggire insieme è romantica, Quinn non può perché è sposata. Non possono semplicemente rinunciare a tutto e ricominciare da capo. Carter sostiene che tutto ciò di cui hanno bisogno sono loro due insieme; lui ha rischiato tutto per lei, ma Quinn non può abbandonare così Eric e la vita che hanno costruito insieme. Dopo avergli spezzato il cuore, Quinn esce dal loft e torna da suo marito. Intanto, Brooke e Donna criticano Quinn per aver tradito Eric, e a loro si unisce anche Ridge. Nel frattempo, Bill prega Katie di dargli un’altra possibilità, ma la Logan, di fronte all’ennesima richiesta, gli chiude la porta in faccia.











