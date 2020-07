Beautiful/ Anticipazioni 3 luglio: Thomas tace, e adesso?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 LUGLIO

Nella puntata di oggi, venerdì 3 luglio, di Beautiful, Thomas alla fine deciderà di non raccontare nulla a Steffy perché la vede finalmente serena e non vuole rovinare il momento di felicità della sorella. Ora che Liam è tornata a casa, anche se nessuno sa cosa accadrà fra lui e la sorella, il ragazzo non se la sente di essere la causa di una nuova infelicità. Anche Flo, non sapendo ancora cosa ha deciso di fare il Forrester, vivrà momenti di grande imbarazzo con Waytt che percepisce che la sua fidanzata ha qualcosa che non va ma non riesce a farsi dare una spiegazione razionale dalla ragazza. Intanto Thomas stupirà tutti radunando Xander e le due complici e intimando loro di non rivelare a nessuno dello scambio delle culle. Come andrà a finire a questo punto?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas è a casa di Steffy e vuole rivelare alla sorella la verità che ha appena scoperto su Phoebe. Trova, però, anche Liam che lo aggredisce in quanto lo accusa di aver distrutto il suo matrimonio e ora non vuole che inquini anche l’ambiente di casa di Steffy dove ha appena deciso di trasferirsi. La Forrester prova a mettere pace fra i due, proprio nell’ottica di migliorare i rapporti fra il padre delle sue figlie e lo zio, invitando Thomas a dirle quello che con urgenza vuole comunicarle. Le bambine, però, iniziano a piangere e così Liam e Steffy vanno a prenderle e quando tornano danno uno spaccato della loro quotidianità, fatta di intimità e grande complicità. Thomas è molto colpito, soprattutto perché vede la sorella molto felice, come non succedeva da tempo. Così, quando i due Forrester restano da soli e la ragazza chiede al fratello quale sia la cosa così urgente che voleva dirle, Thomas non sa cosa fare ma sente l’urgenza di farle conoscere una verità così importante e scomoda come quella che è riuscito a carpire da Flo. Quando però la ragazza gli racconta che Liam ha accettato di tornare a vivere a casa, anche se nella stanza degli ospiti, e che farà a tempo pieno il padre, il ragazzo ha un tutto al cuore perché sa che il segreto che deve rivelarle le spezzerà il cuore.

Intanto Flo è a casa Forrester insieme a Zoe e Xander, le due ragazze continuano a litigare rispetto al segreto dello scambio delle culle. Mentre la Fulton è quasi sollevata dall’aver raccontato a Thomas del terribile segreto che si porta dentro, Zoe invece è arrabbiata perché teme che il ragazzo possa raccontare davvero tutto a Steffy e Hope, dando l’avvio ad una serie di eventi che finiranno con il portare lei, il padre e Flo direttamente in prigione. La Buckingham nutre la speranza che Thomas capisca che rivelando tutto farebbe soffrire molto la sorella e soprattutto perderebbe ogni possibilità di conquistare Hope. Tutti questi motivi le fanno credere che ci sia ancora qualche possibilità di farla franca. Flo, invece, spera che proprio in quel preciso momento il Forrester stia raccontando tutto alle dirette interessate, mettendo finalmente fine ad una vicenda che è durata anche troppo e che ha fatto soffrire molte persone. Xander è convinto che Thomas parlerà con la sorella e promette alla fidanzata di restarle comunque accanto per tutta la durata di un eventuale procedimento ma Zoe spiazza tutti con la sua convinzione di riuscire ancora una volta a farla franca, contando sul sentimento che Thomas prova per Hope e sul suo desiderio di dare una madre a Douglas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA