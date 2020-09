Beautiful/ Anticipazioni 3 settembre: Zoe deve prendere una decisione

Beautiful, anticipazioni puntata 3 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 3 settembre, Xander mette Zoe davanti ad una scelta definitiva: deve andare con lui da Hope a confessare tutto sullo scambio delle culle, altrimenti il ragazzo partirà da solo per Londra senza fare più ritorno. Zoe decide di tutelare se stessa e suo padre e così il fidanzato, deluso dal suo comportamento, la lascia per sempre e decide di allontanarsi da questa situazione che l’ha fatto molto soffrire. Hope e Thomas, intanto, decidono che è giunto il momento di dire a Douglas del loro fidanzamento e pensano a come sia meglio farlo per renderlo più felice. Thomas vorrebbe approfittare di questo momento di vicinanza con la ragazza per approfondire la loro intimità ma ancora una volta deve scontrarsi con un rifiuto da parte di Hope che non riesce a lasciarsi andare fisicamente con lui non amandolo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Ridge e Liam hanno un’accesa discussione sul fatto che lo Spencer si intrometta nel fidanzamento di Hope e Thomas. Il Forrester non vuole vedere o fa finta di non accorgersi di come il figlio stia manipolando la ragazza ma si dice molto fiero del fatto che il ragazzo si stia impegnando per ricostruire la sua vita. Liam non è dello stesso parere e i due vengono quasi alle mani quando Ridge gli consiglia di pensare maggiormente alla sua vita con Steffy piuttosto che intrigarsi degli affari di Hope, una donna che ha fatto di tutto per dimostrargli di non volerlo più nella sua vita. Anche negli uffici della Forrester, intanto, si sta consumando un violento litigio e questa volta i protagonisti sono Zoe, Xander e Thomas. Il giovane rampollo è giunto di corsa dopo essere stato avvisato da Zoe sulle intenzioni del suo fidanzato. La discussione prende subito una brutta piega per lui perché capisce che le minacce di licenziarlo non funzionano più e che questa volta Zander è davvero intenzionato ad andare fino in fondo e coinvolgere anche la polizia. Per questo motivo Thomas decide di utilizzare una nuova strategia e cioè puntare sul senso di protezione che il ragazzo ha nei confronti di Zoe che rischia seriamente il carcere. Le sue parole che prospettano un futuro in cella per tutti e le lacrime della fidanzata sembrano fare breccia nel cuore di Xander.

In un altro ufficio, invece, Brooke e le sue sorelle provano a convincere Hope che la decisione di sposare Thomas è un grosso errore che potrebbe addirittura costarle la vita. La Logan senior, infatti, è preoccupata per il fatto che il ragazzo riesca così facilmente a manipolare la figlia e soprattutto che la ragazza non sia al corrente di tante cose brutte commesse dal suo figliastro nei tempi passati, dettati dalla sua incapacità di controllarsi e di gestire la rabbia. Hope, però, spiega che fino a quel momento non ha mai avuto la sensazione di pericolo stando al fianco di Thomas e che la proposta di matrimonio non è giunta da lui ma dal piccolo Douglas al quale non se l’è sentita di spezzare il cuore. Hope, pur continuando per sempre ad amare Liam, vuole diventare la madre di Douglas e ricostruirsi con lui e il padre una famiglia, quella che non è riuscita ad avere con l’amore della sua vita. Donna e Katie, però, cercano di farle capire che il matrimonio è un impegno serio e che non ci si può legare tutta la vita a qualcuno se non lo si ama profondamente perché altrimenti rischia di diventare una prigione. La ragazza, però, sembra determinata a non cambiare idea, soprattutto perché ritiene che questa possa essere la soluzione migliore anche per altre due bimbe, cioè Kelly e Phoebe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA