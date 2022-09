Beautiful/ Anticipazioni 30 settembre: Steffy e Finn, ma qualcuno li osserva…

Beautiful, anticipazioni puntata 30 settembre: le famiglie Forrester e Finnegan riunite

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 30 settembre, ci svelano che Steffy, Finn e i Finnegan arrivano alla Forrester Creations, dove quest’ultimi incontrano i genitori della futura moglie del figlio. Finn coglie l’occasione per rivelare ai suoceri che è stato adottato, notizia che i Forrester accolgono con stupore e felicità. Steffy e Finn poi annunciano ufficialmente che hanno deciso di sposarsi. Ridge chiede a sua figlia se ha avuto modo di rintracciare sua madre.

Steffy racconta che Taylor non può venire per il matrimonio; sta ancora svolgendo il suo lavoro missionario all’estero, ma non vede l’ora di incontrare il bambino ed è onorata che abbiano scelto il suo nome per Hayes. Steffy pubblica l’annuncio del suo matrimonio online, affinché tutti possano vederlo. Jack sembra preoccupato che lo mettano su Internet… Cosa sta nascondendo? Perché crede che qualcuno non debba vederlo?

Beautiful, anticipazioni puntata 30 settembre: qualcuno osserva Steffy e Finn da lontano…

Nella puntata di oggi di Beautiful, in un luogo sconosciuto, una persona misteriosa osserva con interesse l’annuncio online del matrimonio di Steffy e Finn, ed è particolarmente interessata a quest’ultimo… Chi sarà l’individuo? E perché mostra interesse verso il futuro marito di Steffy?

Intanto, la bella notizia giunge anche a Hope e Liam, i quali sono felici per le imminenti nozze. Lo Spencer dice a sua moglie di non essere affatto geloso del rapporto di Finn con la piccola Kelly, mentre la Logan crede che questo matrimonio rappresenti l’inizio di un nuovo capitolo nelle vite di tutti.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Steffy e Finn, ora è ufficiale

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy conosce i genitori di Finn: il padre Jack e sua madre Li, anche lei un medico come suo figlio. Dopo aver scoperto che il fidanzato è stato adottato, Steffy scambia qualche parola con i signori Finnegan; successivamente i futuri sposi concordano sul fatto di andare tutti insieme alla Forrester Creations: è tempo che i genitori di Finn conoscano la famiglia di Steffy.

Alla Forrester, intanto, Thomas, Eric e Ridge stanno lavorando su un abito e Brooke è felice di vedere che tutti gli uomini Forrester stiano collaborando insieme. In quel momento, Ridge riceve un messaggio da parte di Steffy: lei, Finn e i genitori di quest’ultimo stanno arrivando in azienda per conoscerli. L’incontro tra le due famiglie è piacevole, quindi Steffy e Finn colgono l’occasione per ufficializzare le loro nozze: si sposeranno a breve.

