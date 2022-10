Beautiful/ Anticipazioni 4 ottobre: Steffy e Finn si sposano, c’è aria di festa…

Beautiful, anticipazioni puntata 4 ottobre: il matrimonio di Steffy e Finn prosegue…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 4 ottobre, ci svelano che Hope sta aiutando Steffy con gli ultimi ritocchi al vestito. Intanto, al piano di sotto di Villa Forrester, Finn sta facendo la conoscenza di Pam, arrivata in modo misterioso (tanto da allertare Jack, in evidente ansia per qualcosa, o meglio, qualcuno) in tempo per assistere al matrimonio della pronipote. Eric, intanto, si propone di suonare una canzone per Steffy. In quel momento, Hope annuncia dalle scale che la sposa è pronta.

Tutti prendono posto mentre Kelly cammina lungo il corridoio per lanciare dei fiori. La musica inizia e Steffy, bellissima, scende le scale. Finn non riesce a distogliere lo sguardo dalla sua futura moglie. C’è aria di allegria e commozione a Villa Forrester, mentre tutti osservano l’abito di Steffy, accompagnata all’altare dal padre Ridge, e l’amore che Finn prova verso di lei.

Beautiful, anticipazioni puntata 4 ottobre: Jack continua ad essere turbato…

Nella puntata di oggi di Beautiful, quando il celebrante chiede se qualcuno tra i presenti conosca un motivo per cui Steffy e Finn non debbano sposarsi, Jack continua ad apparire turbato e nervoso, poi lancia con insistenza uno sguardo verso la porta… Si aspetta che qualcuno di non gradito si presenti all’improvviso, ma non sappiamo ancora di chi potrebbe trattarsi. Il celebrante, a quel punto, prosegue. I familiari di Steffy e Finn pronunciano, a turno, delle belle parole verso gli sposi. In quell’occasione, Steffy e Hope si abbracciano come simbolo della fine delle loro incomprensioni e rivalità.

Beautiful, dove eravamo rimasti: tutto pronto per il matrimonio di Steffy e Finn

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy ha chiesto a Hope di essere la sua damigella d’onore. L’amore tra la Forrester e Finn inspira molte coppie a passare una romantica notte insieme, ciascuno con il proprio partner. L’indomani, Steffy è con Hope e Paris, che la stanno aiutando a prepararsi per il matrimonio. La giovane Forrester ha dei momenti di tenerezza prima con suo padre, poi con Hope. Le due ragazze sembrano essersi gettate alle spalle i tanti dissapori passati, e sono pronte a riallacciare i loro rapporti. Hope è felice che Steffy le abbia chiesto di essere lì in questo giorno così importante.

Intanto, al piano di sotto i Forrester e i Finnegan sono riuniti e parlano tra loro. Jack, però, appare molto turbato: teme che qualcuno possa presentarsi all’improvviso e rovinare, ma ovviamente non dà a vedere questa sua preoccupazione. La sua preoccupazione è evidente quando nota qualcuno entrare dalla porta: è una donna col viso coperto da un velo. Jack la intimorisce, ma quando la figura gli risponde, rivela di essere Pam, sorella della defunta Stephanie Forrester, nonché prozia di Steffy.











