Beautiful/ Anticipazioni 4 settembre: Thomas e Hope prossimi alle nozze

Beautiful, anticipazioni puntata 4 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 4 settembre, Thomas e Hope dicono finalmente a Douglas dell’imminente matrimonio e il bambino sembra essere molto felice. Tuttavia il Forrester si rende conto che il sì di Hope non è detto con il cuore e, per evitare che lei cambi idea, cerca un modo per affrettare la data del matrimonio. Sally si rende conto che le cose fra Waytt e Flo sembrano andare a gonfie vele e cerca di fare di tutto per non far capire loro che soffre moltissimo per aver perso il fidanzato. Tuttavia non riesce a non pensare a tutti i bei momenti trascorsi insieme. Xander lascia per sempre Los Angeles, non riuscendo a sopportare tutte le bugie della fidanzata.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas non riesce a convincere Xander a stare zitto e a non rivelare il segreto dello scambio delle culle e quindi tenta la soluzione estrema: fa chiaramente capire al ragazzo di essere implicato nella morte di Emma e che se non starà dalla sua parte potrebbe far fare anche a lui la stessa fine. Xander non si sente spaventato da questa minaccia ma è molto ferito dal fatto che la sua fidanzata non si schieri dalla sua parte, per questo motivo la mette di fronte ad un ultimatum: o Zoe va subito con lui da Hope e Liam per dire tutta la verità, affrontando anche le conseguenze che ne deriveranno, oppure lui la lascerà per sempre e ritornerà a vivere a Londra, chiudendo definitivamente la loro storia. Zoe dice al fidanzato che vuole trasferirsi con lui a Londra ma il ragazzo le ribatte chiaramente che non è più la donna di cui si era innamorato e che se lei non è disposta a dire la verità allora lui non vuole più stare insieme a lei. Thomas ne approfitta per inculcare in Zoe l’idea che in realtà Xander non la ami abbastanza per proteggerla dalla prigione. Prima di andarsene per sempre dice a Thomas che se farà qualcosa a Zoe lui tornerà per parlare con la polizia e farlo andare in prigione per sempre. In un ufficio attiguo, Flo riceve la visita di Waytt che gli ha portato la cena: i due si baciano con passione e solo dopo si rendono conto che dietro la porta c’è Sally.

Brooke, Katie e Donna provano a convincere Hope a rivedere la sua decisione di sposare Thomas. In particolare la madre è preoccupata per il fatto che Thomas è riuscito con una certa facilità a manipolare la ragazza, riuscendo a portarla direttamente a fare quello che lui ha sempre desiderato: sposarlo e fare da madre a suo figlio. Hope ribatte, però, che nessuno l’ha costretta ad accettare la proposta di matrimonio e che la scelta è stata solo sua, spinta dal fatto di voler essere madre e nuovamente parte di una famiglia. Quando Brooke le ricorda che potrebbe avere tutto questo con Liam, l’uomo che ama, la figlia le risponde che il posto dello Spencer è accanto a Steffy, per crescere insieme le loro due figlie. Hope torna a casa e viene subito raggiunta da Thomas il quale ha con lei un atteggiamento da fidanzato ma la ragazza non riesce a sciogliersi.

I due parlano di come dire a Douglas della notizia e Thomas propone di dirlo al bambino e poi trascorrere la notte insieme per suggellare la proposta di matrimonio ma la ragazza gli risponde che preferisce attendere il matrimonio per passare ad un livello successivo della loro intimità. Katie e Donna chiedono a Brooke cosa ne pensi Ridge del fidanzamento di Hope e la donna è costretta ad ammettere che questa discussione sta facendo nascere delle tensioni nel loro rapporto. Quella sera stessa Hope e Thomas annunciano a Ridge e Brooke che stanno per dire a Douglas del fidanzamento.



