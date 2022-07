Beautiful/ Anticipazioni 5 luglio: Liam mente di nuovo a Hope

Beautiful, anticipazioni puntata 5 luglio: Liam mente ancora a Hope

Nella puntata di Beautiful, in onda martedì 5 luglio, Zoe ignora del tutto che Quinn e Carter sono andati a letto insieme. Anzi, la modella è ancora convinta che la moglie di Eric sia sempre stata sincera con lei. Paris tenta di farle aprire gli occhi per spiegarle che Quinn è una persona che non ha dimostrato in passato di essere propriamente affidabile. Zoe la difende, ancora una volta. dicendo che certamente se riuscirà a tornare con Carter sarà stato solo per merito suo.

Quando Hope mostra a Liam il video tributo di Thomas su Vinny, lui si fa prendere dal panico, ma ha la lucidità per capire che non può crollare in questo modo: se racconta a Hope tutto quello che è successo, la perderà nuovamente. Cerca così di controllarsi, dicendo alla moglie di essere rimasto molto colpito dal lavoro di Thomas e di essere anche dispiaciuto per Vinny, nonostante tutto il casino generato da lui con lo scambio del test di paternità.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn e Carter vanno a letto insieme

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn e Carter ragionano su quello che è accaduto la notte prima e sono entrambi pervasi dai sensi di colpa. Lei per aver tradito Eric, l’avvocato per aver messo a rischio il rapporto con i Forrester. Quinn decide di andare via ma Carter lo blocca per un ultimo bacio e i due si lasciano di nuovo andare alla passione. Successivamente si ripromettono che non dovrà accadere mai più, anzi la Fuller lo spinge a perdonare Zoe. Proprio quest’ultima è ancora in ansia perché da ore attende risposte da Quinn sull’esito della sua chiacchierata con Carter.

Thomas ha creato un video tributo per la morte di Vinny, che mostra prima a Ridge e poi spedisce a Hope. La Logan guarda quelle immagini commoventi realizzate dal giovane stilista, ma anche Liam assiste e ha quasi un mancamento perché gli torna in mente l’incidente che ha provocato e ricorda la faccia di un Vinny morente sul ciglio della strada. Hope è molto preoccupata per lui e gli domanda cosa stia accadendo.











