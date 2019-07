Beautiful/ Anticipazioni 5 luglio: tutti contro tutti!

BEAUTIFUL: ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 LUGLIO

Ultima puntata della settimana per Beautiful che tornerà in onda oggi pomeriggio, dalle 13.40 circa, su Canale 5 per la gioia dei fan. La soap americana ci tiene ormai compagnia da decenni e le sue storie, seppur molto spesso uguali, continuano a mietere successi generazione dopo generazione. Mentre alcuni personaggi storici sono ormai spariti dallo schermo e lo stesso Eric è stato un po’ messo da parte, i giovani della soap continua ad andare avanti tra triangoli e intrighi. In particolare, anche nella puntata di oggi sentiremo parlare della questione Hope- Steffy. Le due avevano finalmente trovato un equilibrio quando Steffy aveva deciso di fare un passo indietro con Liam per lasciarlo ad Hope e permettere loro di creare una famiglia. In cambio lei ha deciso di concentrarsi su Kelly e sul suo lavoro ma anche questa occasione rischia di fallire visto che Ridge ha deciso di stringere la cinghia, anche se secondo Thorne non ce n’è bisogno, e per farlo dovrà chiudere gli alimenti ad una delle due linee giovani e, quindi, a Steffy o Hope.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: BROOKE VS RIDGE?

Questo non ha fatto altro che creare scompiglio tra le due e mentre Hope ha pensato bene di lamentarsi con Liam convinta che Ridge, alla fine, preferirà la figlia, quest’ultima è andata direttamente dal padre per mettere in chiaro che non vuole rinunciare anche alla sua ultima ancora di salvezza. Se perdesse anche il lavoro, cosa ne farebbe della sua vita? Forse proprio per questo alla fine, secondo le ultime anticipazioni, lo stilista opterà per la linea della figlia creando però malcontento in Hope ma, soprattutto, in Brooke. La donna molto spesso ha voluto mettere la figlia al di sopra di tutto e non la prenderà bene quando scoprirà che proprio il marito ha deciso di preferire la linea di Steffy senza una vera e propria ragione lavorativa. Come andrà a finire questo scontro tra loro? Il lavoro entrerà anche nella loro famosa stanza da letto rovinando il loro matrimonio?

BILL CONTRO KATIE, TORNERA’ DA BROOKE?

Secondo le ultime anticipazioni di Beautiful non tutto andrà liscio per la coppia e, ancora una volta, Brooke si troverà davanti ad un bel bivio e, quindi, a due uomini. Ridge la spingerà ancora tre la braccia del suo nemico? Sembra proprio di sì. Dollar Bill è alle prese con l’inizio di una battaglia legale per l’affidamento esclusivo del piccolo Will e, proprio nei giorni scorsi, la bella Logan ha deciso di dirsi dalla sua parte perché in questi anni, mentre la sorella si districava tra capricci e dipendenze, è stato proprio lui ad occuparsi del bambino senza mai fargli mancare nulla. Questo la spingerà tra le braccia di Bill proprio nel bel mezzo della guerra tra lui e Katie? Le anticipazioni parlano di nuovi baci tra loro ma come la prenderà Katie quando scoprirà che la sorella è pronta a schierarsi contro di lei? Un luglio di tutti contro tutti attendono i fan di Beautiful e i risvolti sorprendenti non mancheranno, questo è certo.



