Beautiful/ Anticipazioni 6 febbraio: la confessione di Jack, Li è sconvolta

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 6 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 6 febbraio ci svelano che Eric vuole recuperare con Quinn e le canta un brano al pianoforte, dedicandoglielo. Intanto Jack torna nella suite d’albergo per incontrarsi con Li, la quale chiede spiegazioni perché vuole sapere dov’è stato finora. Alla casa sulla scogliera, Finn e Steffy si chiedono se Sheila sia stata sincera quando diceva di non sapere nulla sul padre biologico del medico. Quest’ultimo comunque vorrebbe incontrarlo e la moglie gli offre tutto il suo supporto. Nel frattempo, Jack fa preoccupare Li: l’uomo è titubante perché non sa come introdurla alla verità riguardo la paternità di Finn. In ogni caso, Li intuisce che suo marito ha di nuovo contattato Sheila, che vuole sapere chi è il suo padre biologico.

Beautiful/ Anticipazioni 3 febbraio: Finn cerca risposte, Sheila mente di nuovo...

Nell’ufficio di Forrester, Thomas, Hope, Paris e Zende lavorano agli abiti per la prossima sfilata. Paris è lusingata che Hope le abbia chiesto di fare la presentazione per l’anteprima, ma ha dei dubbi. Zende e Thomas la esortano a farlo, quindi lei accetta. Pensano che potrebbe anche fare la modella. Thomas appare molto geloso della relazione tra suo cugino e la ragazza. Hope è felice per loro. Anche Thomas lo è, ma non può fare a meno di essere un po’ invidioso del fatto che suo cugino abbia una donna meravigliosa come Paris.

Beautiful/ Anticipazioni 1° febbraio: Sheila nasconde un altro segreto a Finn...

Beautiful, anticipazioni puntata 6 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, nell’ufficio di design, Zende chiede a Quinn di realizzare un anello speciale che intende regalare a Paris. Intanto, Jack rivela a Li di sapere chi è il padre biologico di Finn: è lui! La donna è sconvolta, ma lui le spiega di averle nascosto la verità perché non voleva ferirla. Li, a quel punto, mette insieme i pezzi: suo marito l’ha tradita con Sheila, e non riesce a credere a quanto gli stia raccontando…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn insiste affinché Sheila gli riveli qualcosa sul padre biologico, ma la donna afferma di non sapere nulla – in realtà sta coprendo Jack. Intanto Quinn si confronta con Carter e si scusa per tutto il male che gli ha provocato; più tardi l’avvocato si incontra con Katie e i due parlano dei loro rispettivi trascorsi sentimentali. Eric intende recuperare il rapporto con Quinn. Hope è decisa ad avere Deacon nella sua vita, nonostante il parere contrario di Liam. Invece Brooke è pronta ad appoggiare sua figlia, qualunque decisione prenda.

Beautiful/ Anticipazioni 31 gennaio: Liam farà cambiare idea a Hope?

