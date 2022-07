BEAUTIFUL/ Anticipazioni 7 e 6 luglio: retromarcia di Quinn con Carter?

Beautiful, anticipazioni puntata 7 luglio: la scelta di Quinn

Nella puntata di Beautiful del 7 luglio, Quinn avrà dei ripensamenti su Carter. Nonostante sia fortemente attratta dall’avvocato, la moglie di Eric Forrester con cui la crisi va avanti da anni, teme di perdere non solo il marito, ma anche tutti i privilegi acquisiti sposando Eric se il tradimento venisse a galla. Zoe, nel frattempo, non intende rinunciare a Carter e farà di tutto per provare e riconquistarlo. Carter, tuttavia, sembra sempre più preso da Quinn.

BEAUTIFUL/ Anticipazioni 6 e 5 luglio: la confessione di Quinn

Preoccupata per il suo futuro, Quinn si lascerà andare ad una confidenza con Shauna a cui a confesserà di voler salvare a tutti i costi il matrimonio, ma Eric sarà dello stesso avviso? Il futuro della coppia appare sempre più in bilico (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Beautiful, anticipazioni puntata 6 luglio: Wyatt sospetta di Liam e Bill

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful, in onda mercoledì 6 luglio, svelano che Wyatt interrompe la conversazione fra Liam e il padre e pretende delle spiegazioni. I due stanno discutendo e deve essere qualcosa di serio. In seguito, Liam si reca alla Forrester e perdona Thomas per tutto quello che ha fatto in passato a lui e alla sua famiglia. Ora che il giovane Spencer nasconde un segreto, si rende conto che tutti possono sbagliare e perciò meritano una seconda opportunità.

BEAUTIFUL/ Anticipazioni 4 luglio: sospetti su Thomas, il tenente Baker...

Zoe approfitta di avere Quinn e Carter nella stessa stanza per aprire il proprio cuore. All’avvocato confessa di amarlo ancora, di essere molto pentita del suo comportamento e di voler fare di tutto per tornare con lui; alla moglie di Eric, invece, ribadisce quanto sia stata importante avere lei come un’amica fidata. Zoe è ancora del tutto ignara di ciò che è successo tra loro due.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Bill rassicura Liam, Quinn e Carter si sentono in colpa

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Quinn e Carter si sentono in colpa per quanto accaduto, e si ripromettono che la notte passata insieme deve restare un ricordo. Tuttavia, quando la donna arriva alla Forrester sa che deve affrontare Zoe, che la sta ancora aspettando da diverse ore in attesa di avere aggiornamenti su Carter. In quel momento entra proprio l’avvocato…

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 luglio: Quinn e Carter sempre più vicini

Hope vede che Liam si sente molto turbato e crede sia ancora in colpa per averla tradita con Steffy. La Logan non immagina minimamente quanto sia lontana dalla verità. Poi la ragazza si reca in ufficio dove trova Thomas scosso per il fatto di essere fra i sospettati del tenente Baker per l’uccisione di Vinny. I due discutono su quanto accaduto tra lei e Liam e come si siano riavvicinati. Anche il giovane Spencer parla con suo padre a proposito di Vinny. Bill cerca di rassicurarlo, ribadendo che possono stare al sicuro perché lui ha rimosso qualsiasi prova che li collegasse all’investimento del tecnico di laboratorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA