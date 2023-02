Beautiful/ Anticipazioni 7 febbraio: Jack, una verità scomoda da dire a Finn

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 7 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 febbraio ci svelano che Jack odia il fatto di aver tradito Li, ma quest’ultima lo informa che non ha tradito solo lei, ma anche il loro figlio. Lo esorta a pensare a cosa succederà a Finn, sapendo che suo padre gli ha mentito per tutta la vita. Li ricorda che il figlio ha fatto domande sul suo padre biologico, e che Jack avrebbe potuto porre fine a tutta la sua incertezza, se solo glielo avesse rivelato prima. Li è irremovibile, nonostante il marito la supplichi di perdonarlo: ora deve rivelare la verità anche a Finn. E deve farlo adesso che andranno a fargli visita.

Beautiful/ Anticipazioni 6 febbraio: la confessione di Jack, Li è sconvolta

Intanto alla Forrester, Zende confida a Hope di essere fortunato ad avere una ragazza come Paris nella sua vita, anche se vorrebbe trascorrere più tempo insieme a lei. Il fatto che la sua fidanzata e Thomas siano coinquilini è motivo di frustrazione, e spera che lei trovi ben presto un altro appartamento in cui stare. Se ciò non avviene, Zende dovrà prendere in mano la situazione. Hope si rende conto che sta pensando di chiedere a Paris di trasferirsi da lui… Nell’altro ufficio, Carter interrompe un momento imbarazzante tra Paris e Thomas. L’avvocato ne approfitta per chiedere alla giovane come vanno le cose con lo stilista e che effetto le faccia averlo come coinquilino.

Beautiful/ Anticipazioni 3 febbraio: Finn cerca risposte, Sheila mente di nuovo...

Beautiful, anticipazioni puntata 7 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Li e Jack arrivano da Steffy e Finn scusandosi per il ritardo. I bambini sono con Amelia, il che è perfetto perché Li pensa che così Jack avrà modo di parlare faccia a faccia con suo figlio. Finn e Steffy spiegano come sanno che l’intera faccenda di Sheila è stata stressante per entrambi. Finn è grato di averli come genitori. Li nota che anche da bambino aveva delle domande; dopo un po’ smise di chiedere, ma non del tutto. Finn si dice spiaciuto per l’incontro con Sheila e sente che è ora che scopra del suo padre biologico…

Beautiful/ Anticipazioni 1° febbraio: Sheila nasconde un altro segreto a Finn...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Jack rivela a Li di essere lui il padre biologico di Finn, ciò vuol dire che in passato ha tradito sua moglie con Sheila. Li è inorridita. Thomas appare invidioso del rapporto tra Paris e Zende, il quale pensa in grande per stupire la sua fidanzata, magari con un anello. Nel frattempo, Eric intende recuperare il rapporto con Quinn. Hope è decisa ad avere Deacon nella sua vita, nonostante il parere contrario di Liam. Invece Brooke è pronta ad appoggiare sua figlia, qualunque decisione prenda.











