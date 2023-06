Beautiful/ Anticipazioni 7 giugno 2023: Steffy, anche Liam è preoccupato per lei

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 7 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 giugno ci svelano che Brooke, Hope e Liam sono ancora increduli alla notizia della morte di Finn. Deacon assicura loro che Steffy è ancora viva, anche se in pessime condizioni. A quel punto, lo Spencer jr. si reca in ospedale dalla sua ex moglie, mentre Brooke ha il cuore a pezzi pensando a come potrebbero sentirsi Ridge e Taylor. Intanto in ospedale arriva Li per vedere il corpo di suo figlio e quando Sheila esprime lo stesso desiderio, lei ribatte di stare lontano: Finn è suo. La Carter cerca di smuovere la compassione della donna, spiegandole come abbiano perso entrambe il loro bambino in quel terribile incidente.

Beautiful/ Anticipazioni 6 giugno: Li vieta a Sheila di vedere Finn un'ultima volta

Li è furiosa e si chiede chi possa aver commesso un simile crimine, uccidere un uomo e lasciarlo morire in un vicolo cieco de Il Giardino. Sheila, che è l’unica a sapere come sono andate le cose essendo lei l’autrice della sparatoria, cerca la compassione dell’altra donna. Nel frattempo, Taylor prega a Steffy di svegliarsi: ha già perso Pheobe, non può rinunciare anche a lei. In quel momento appare Ridge che la invita a uscire perché c’è Sheila, che sta discutendo animatamente con Li.

Beautiful/ Anticipazioni 5 giugno: Finn è morto, Steffy è grave: situazione drammatica

Beautiful, anticipazioni puntata 7 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila teme che, una volta che Steffy si sarà svegliata e avrà preso conoscenza, sarà poi in grado di identificarla come unica colpevole dell’omicidio di Finn. Intanto, Liam è arrivato in ospedale per vedere come sta Steffy, e Thomas lo informa che sua sorella è in condizioni critiche. Nel frattempo, Hope spera di avere notizie da suo marito il prima possibile: Steffy è la madre di Kelly, quindi deve essere davvero preoccupato. Intanto, Ridge si trova da solo con sua figlia e si incolpa per quelle volte, soprattutto durante l’infanzia, in cui non è riuscito a starle accanto come avrebbe dovuto…

Beautiful/ Anticipazioni 2 giugno: Sheila contro Steffy, lo scontro si fa acceso!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, la discussione tra Sheila e Steffy finisce in modo drammatico, con Finn che viene ucciso accidentalmente da sua madre (che voleva colpire la nuora). Dopo aver ferito la giovane Forrester, che voleva chiamare i soccorsi e la polizia, la Carter scappa dalla scena del crimine e si rifugia in hotel, dove piange, disperata, per aver ucciso suo figlio. Deacon per puro caso scopre i corpi di Steffy e Finn nel vicolo e chiama l’ambulanza. Entrambi vengono portati in ospedale, dove c’è Bridget a occuparsi di loro. Deacon avverte Ridge di quanto è avvenuto, e la famiglia si reca al capezzale di Steffy. Anche Brooke, Hope e Liam apprendono della sparatoria e della morte di Finn.











© RIPRODUZIONE RISERVATA