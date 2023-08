Beautiful/ Anticipazioni 8 agosto 2023: Eric, una decisione che spiazza Donna

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’8 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’8 agosto ci svelano che Brooke cerca in tutti i modi di riconquistare Ridge e convincerlo a tornare insieme, facendogli ricordare i loro momenti più belli insieme. La Logan poi promette al marito che non permetterà più a Deacon di far parte della sua vita, quindi Hope e suo padre dovranno coltivare la loro relazione al di fuori della proprietà Forrester. Quinn è preoccupata per Eric dopo aver visto il suo battito cardiaco accelerato – in realtà non sa che il marito sta continuando la sua relazione clandestina con Donna. Carter la esorta a provare a chiamarlo, così si sentirà meglio. Nello stesso momento, Eric ripensa alla telefonata di Quinn e di quanto lei fosse preoccupata per il suo stato di salute, quindi comunica a Donna la sua decisione di terminare la loro relazione. Per il bene di tutti. La Logan ha il cuore a pezzi.

Mentre Deacon si lamenta con Hope e Liam di come Brooke meriterebbe di meglio, quest’ultima arriva e gli chiede cosa ci stia facendo a casa sua…

Beautiful, anticipazioni puntata 8 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Eric è tornato a casa e la moglie lo riempie di premure. Poi Quinn nota che è andato spesso al club ultimamente – è felice che abbia trovato qualcosa che lo eccita così tanto. Il pickleball sembra essere uno sport piuttosto impegnativo, ma allo stesso tempo pare rilassarlo. Eric le assicura che anche parlare con lei è importante e insieme ricordano quante sfide hanno superato insieme. Quinn è felice che suo marito le abbia dato un’altra possibilità. È così grata di essere sposata con un uomo così amorevole e leale. Quelle parole fanno sentire Eric molto in colpa, dato che la moglie ignora la sua tresca con Donna.

Deacon incolpa Brooke di essersi di nuovo fiondata su Ridge, ricordandole il modo in cui l’ha trattata ultimamente: l’ha cacciata di casa perché doveva passare del tempo con Taylor, la sua ex moglie!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy è partita fuori città con i suoi figli per passare un po’ di tempo lontana dopo la drammatica morte di Finn – che in realtà è vivo, ma nessuno ne è a conoscenza. Rimasti soli, Ridge e Taylor passano del tempo insieme, il che dà fastidio a Brooke perché vorrebbe che il marito tornasse a casa. Deacon cerca di convincere la Logan che il Forrester la deluderà ancora una volta; ecco perché si merita di stare con un uomo che la ami davvero e che la metta al centro del suo universo, proprio come lui. Eric e Donna continuano a vedersi di nascosto, mentre Quinn si preoccupa per lo stato di salute di suo marito. Nonostante Carter le abbia confessato di provare ancora dei sentimenti per lei, rispetta comunque la sua decisione di concentrarsi sul suo matrimonio.

