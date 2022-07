Beautiful/ Anticipazioni 8 luglio: Eric chiede spiegazioni, Shauna salva Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata 8 luglio: Eric ascolta qualcosa di troppo, ci pensa Shauna…

Nella puntata di Beautiful, in onda venerdì 8 luglio, Eric torna prima a casa per stare con Quinn, dopo essere stato convinto da Brooke a riaccendere la fiamma del suo matrimonio. Il Forrester, però, trova la moglie in compagnia di Shauna mentre le due donne stanno parlando di un tradimento: Eric ascolta qualcosa di troppo e chiede spiegazioni. Ci penserà Shauna a salvare la situazione.

Brooke confessa a Ridge che spera che i tentativi di Eric risultino vani, poi spiega che vorrebbe vedere il suocero felice, anche se lontano da Quinn. Dopo avergli confessato i suoi sentimenti, Zoe spera che Carter la riprenda con sé, ma lui è molto imbarazzato perché il continuo parlare di Quinn lo mette a disagio.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn confessa a Shauna di aver tradito Eric, e lei ne resta sconvolta; la Fuller spiega all’amica i motivi che l’hanno spinta a cedere alla passione con un altro uomo: si sente trascurata dal marito. Quinn, però, non rivela il nome dell’uomo misterioso. Negli uffici della Forrester, Brooke ammette con Ridge di essere felice nel sapere che il matrimonio tra Eric e Quinn non procede a gonfie vele poiché non ha mai perdonato fino in fondo la Fuller. I due vengono raggiunti proprio dal Forrester, che conferma a Brooke quanto Ridge le ha appena detto. Anche se la Logan spera che i due divorzino, incoraggia comunque il suocero a provare a riaccendere la passione con Quinn.

Nell’ufficio accanto, Zoe ha confessato a Carter i suoi sentimenti e spera davvero di poter tornare con lui. Per questo motivo ha posto piena fiducia in Quinn, perché è consapevole che la donna, con i suoi modi bruschi, possa riuscire a persuadere l’avvocato a perdonarla. Carter resta in silenzio e non riesce a dire nulla.











