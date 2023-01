Beautiful/ Anticipazioni 9 gennaio: il “tocco” di Donna cura Eric, ma lui…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 9 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 gennaio ci svelano che Eric ascolta la confessione di Donna, che gli conferma di essere ancora innamorata di lui. Brooke, appena uscita dall’ufficio, sorprende Charlie e Pam con in mano un barattolo di miele, trovato nella scrivania di Donna. Più tardi, i tre parlano della situazione di Eric e Quinn, mentre Brooke si chiede se Eric ami davvero Quinn e se potrebbe andare avanti se sapesse che qualcuno come sua sorella lo ama. Intanto, ancora soli, Donna ed Eric ripensano ai bei momenti del loro matrimonio. Poi, aprendo la borsa, la Logan scorge un contenitore di miele… E’ il suo tocco “magico” che dà la scossa giusta ad Eric per far risvegliare i suoi sensi. Dopo averla ringraziata, il Forrester senior corre a casa da Quinn per fare l’amore con lei, lasciando Donna sgomenta e ferita.

Beautiful non va in onda, perché?/ Stop per la Befana, ecco quando torna la soap

Alla villa dei Forrester, Quinn confida a Shauna che non c’è stato alcun cambiamento nelle condizioni di Eric, e l’amica le chiede come si sente riguardo alla situazione di Carter. Per la Fuller non importa non avere una vita sessuale, perché gioisce ugualmente per la compagnia che il marito può darle. Quinn non si è comunque rassegnata e spera sempre che le condizioni di Eric possano cambiare da un momento all’altro.

Beautiful/ Anticipazioni 5 gennaio: Finn e Hope sotto shock, Sheila e Deacon...

Beautiful, anticipazioni puntata 9 gennaio

Nella puntata di oggi di Beautiful, A Il Giardino, Hope dice a Sheila e Deacon di non credere che loro due si siano innamorati. Finn è d’accordo; è impossibile. Quindi chiede quindi a Hope perché mai dovrebbero mentire, e la giovane Logan le risponde di sapere che tipo di donna è, una manipolatrice. Sheila finge di essere ferita dalle sue parole e racconta come lei e Deacon si sono innamorati mentre si scambiavano delle lettere.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, mentre Liam e Steffy sono rimasti a casa per passare un po’ di tempo con la piccola Kelly, Hope e Finn sono a pranzo a Il Giardino, dove rimangono scioccati nel vedere Deacon e Sheila insieme! Dopo averli visti baciarsi, i due affrontano i loro rispettivi genitori poiché non possono credere che si siano innamorati. Intanto, alla Forrester, Donna confessa a Brooke di essere ancora innamorata di Eric – confessione che quest’ultimo origlia da fuori la porta. Nel frattempo, Katie e Carter continuano a confidarsi in merito alle loro rispettive situazioni sentimentali e cominciano a legare. La Logan sorprende l’avvocato quando ammette che non ha intenzione di tornare insieme a Bill; lì fuori deve esserci un altro uomo per lei in grado di amarla davvero.

Beautiful/ Anticipazioni 4 gennaio: Katie e Carter, nuove confidenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA