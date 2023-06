Beautiful/ Anticipazioni 9 giugno 2023: Thomas sospetta di Sheila e non è l’unico!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 9 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 giugno ci svelano che Liam è al capezzale di Steffy, pregandole di svegliarsi. Anche se non stanno più insieme da tempo, lei è ancora una parte importante della sua vita. Del resto, hanno una figlia insieme, Kelly, e Steffy deve lottare per tornare da lei, da tutta la sua famiglia e specialmente da lui. Nel frattempo, Sheila sostiene che Li non può tenerla lontana da Finn. Non basteranno i suoi rifiuti a impedirglielo. Come madre, anche la Carter sente di avere il diritto di vedere per l’ultima volta il corpo di suo figlio. Vuole poter aiutare in qualche modo, ma Li le urla contro: non c’è niente che possa fare. Finn è morto, e nessuno lo riporterà indietro.

In quel momento arriva in ospedale anche il vice capo Baker; è in corso un’indagine per scoprire chi ha ucciso Finn e tentato di far fuori anche Steffy. Tutti vogliono che venga catturato e assicurato alla giustizia, specialmente Li. Nessuno immagina che il colpevole sia proprio Sheila, che per ora si nasconde, ma qualcuno ha iniziato a sospettare di lei e del suo strano comportamento…

Beautiful, anticipazioni puntata 9 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Thomas mette Sheila in un angolo e la invita ad andarsene: sono tutti in lutto. Il giovane Forrester insinua poi il sospetto che la donna potrebbe essere coinvolta in ciò che è successo a Finn e Steffy. Thomas sa di cosa è capace la Carter, visto quello che ha fatto a Brooke. Nel frattempo, Liam è ancora con Steffy e ripercorre con lei i momenti in cui erano una coppia, e continua a incoraggiarla affinché lotti per svegliarsi. Kelly e Hayes hanno bisogno della loro madre e anche lui ha bisogno di lei.

Nel frattempo, Taylor e Ridge parlano del fatto che Liam stia ancora lì in ospedale con Steffy. Nonostante siano passati anni, i due sono ancora molto legati. Altrove, Hope è preoccupata per Liam e cerca di stargli vicino il più possibile.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila spara a Finn con l’intento di ferire Steffy, ma finisce con l’uccidere suo figlio. Per impedire alla giovane Forrester di parlare e contattare le autorità, la donna la intontisce con la pistola alla testa. Mentre Sheila si dà disperatamente alla fuga, Deacon scopre per puro caso i corpi dei due e chiama la polizia, poi racconta anche a Brooke, Hope e Liam dell’accaduto; quest’ultimo si reca subito in ospedale da Steffy.

Lì ci sono anche Ridge, Taylor e Thomas. Poco dopo arrivano anche Sheila e Li, le quali cominciano a discutere perché quest’ultima si rifiuta categoricamente di farle vedere il corpo senza vita di Finn.











