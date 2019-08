BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane: Bill perde la custodia del figlio Will

Anticipazioni americane Beautiful

In attesa del ritorno di Beautiful su Canale 5 (previsto per lunedì 26 agosto), tra i fan accaniti è partita da un pezzo la caccia allo spoiler. Se la soap opera va in vacanza, infatti, lo stesso non vale per i patiti di Eric, Brooke & co., che non vedono l’ora di sapere come si evolveranno le vicende dei loro beniamini. Quella che più di tutte catalizza l’attenzione è la storia di Bill, il magnate della Spencer Publications che ha sempre ottenuto tutto dalla vita. Non questa volta, però: a quanto pare, l’uomo sta per perdere la cosa più importante di tutte, suo figlio Will. Ridge è pronto a cantare vittoria, ma la faccenda riserva un finale a sorpresa. Bill non è mai stato un padre esemplare. Liam e Wyatt sono ormai adulti, e per loro non può fare molto. La sua intenzione è infatti quella di “rimediare” con il suo ultimogenito, il piccolo di casa nato dalla sua relazione con Katie. L’allontanamento dei due ha fatto male a tutta la famiglia. I ragazzi sono cresciuti insieme alla madre, mentre lui non gli è mai stato molto vicino.

Beautiful: Katie si persuade che Bill non sarà mai un buon padre

Per l’ennesima volta, lui non si presenta all’appuntamento fissato con il figlio, e quando Will va a dormire da Bill, il bambino vuol subito tornare a casa con lei. Thorne la invita a chiedere la custodia esclusiva del piccolo, facendo leva sul suo senso materno e sulla sua protettività, ma nemmeno lui la convince fino in fondo. Quest’ultimo, infatti, continua a sostenere che non ci sarà alcun problema, che sarà lui a sopperire alle mancanze del genitore biologico. Insieme a Forrester, anche Ridge, a completare la fazione “pro Katie”. Dall’altra parte ci sono Brooke e Steffy, che sostengono Bill a spada tratta. Ridge, infatti, ha deluso sua moglie, corrompendo il giudice McCullen per pugnalare alle spalle il suo rivale storico.

Beautiful: Il processo

Nelle prossime puntate di Beautiful, i figli più grandi di Bill Wyatt e Liam testimonieranno a suo favore. Mai Bill si sarebbe aspettato un tale sostegno, anche se i ragazzi sono costretti a raccontare dettagli che lo mettono a dir poco in cattiva luce. Il padre è stato coinvolto in traffici loschi, crimini e scandali, e non è stato vicino a sua moglie durante il suo periodo più buio. La depressione post-partum, infatti, ha favorito la sua dipendenza dall’alcol, e il marito, con il suo comportamento, non avrebbe fatto altro che aggravare le sue condizioni di salute. Alla fine, Bill perde il processo. Ma Ridge si rende conto ben presto dell’errore che ha commesso, ben lungi dall’essersi tolto di mezzo il suo acerrimo nemico.



