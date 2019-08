Beautiful/ Anticipazioni americane: Katie e Thorne, matrimonio annullato!

Termina oggi la prima settimana di programmazione senza Beautiful su Canale 5. La soap americana è in pausa ormai da giorni e ci vorrà lunedì 26 agosto per rivederla in onda con puntate inedite. Fino a quel momento, però, i fan sono curiosi di capire cosa succederà ai loro amati protagonisti in questi ultimi mesi del 2019. Quando la soap tornerà andrà dritta dritta fino alla prossima pausa natalizia e in queste settimane ne vedremo delle belle e non solo per via dei senior a cominciare da Katie e Thorne. Prima della pausa abbiamo lasciato i due all’altare pronti a dirsi sì per ottenere l’affidamento del piccolo Will. Le nozze sono andate a buon fine e i due non solo si sono sposati ma sono pronti a combattere per mettere Bill alla porta e rendere Will un bambino felice. Contro di loro si è schierata Brooke convinta che tutto questo, un giorno, si ripercuoterà sulla sorella rea di aver separato un padre dal figlio proprio come è successo a Wyatt e Quinn.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: THORNE LASCIA KATIE?

Secondo quanto rivelano le anticipazioni americane di Beautiful sembra proprio che l’idillio d’amore di Katie e Thorne non durerà a lungo. I due avranno presto un groppo problema che di nome fa Bill. Il magnate cadrà dal balcone dopo una discussione e un corpo a corpo proprio con Thorne e Ridge e questo lo manderà in coma, in bilico tra la vita e la morte. Questo riporterà Katie al suo capezzale pentita per tutto quello che gli ha fatto in queste ultime settimane. Questo farà scricchiolare il matrimonio con Thorne che, dal canto suo, si è molto avvicinato a Will per via del suo lutto e della morte dell’amata e unica figlia. Come se questo non bastasse, Bill ha intenzione di riconquistare la moglie e ricomporre la loro famiglia e sarà proprio per via di tutto questo che Thorne arriverà a chiedere l’annullamento delle nozze con Katie. Per lei arriverà presto un’altra proposta di matrimonio di Bill ma lei dirà di no per mancanza di fiducia.

BILL BACI BROOKE

Prima del ritorno da Katie, Bill avrà una piccola parentesi con Brooke. Prima delle vacanze, li abbiamo lasciati molto vicini, quasi complici, e dopo la pausa li troveremo alle prese con un avvicinamento del terzo tipo, non senza testimoni. Secondo quanto rivelano le anticipazioni americane sembra proprio che i due avranno modo di sentirsi davvero molto vicini tanto che sarà proprio la bella Logan ad aiutare Bill a risvegliarsi dal coma. Come se questo non bastasse, i due, ancora prima di questi momenti soprannaturali, avranno modo di condividere un altro bacio passionale e questa volta negli uffici della Forrester a favore dello sguardo indiscreto di Steffy. Cosa deciderà di fare la giovane? Correrà dal padre a dirgli tutto o terrà il segreto fino a quando non si diffonderà a macchia d’olio come sempre accade?



