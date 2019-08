Beautiful/ Anticipazioni americane: nuovo matrimonio per Hope, ma con chi?

Beautiful torna in onda oggi? No, i fan dovranno attendere il 26 agosto per vedere le nuove puntate della soap americana ma le anticipazioni che arrivano dagli Usa non lasciano pensare niente di buono per i giovani. In particolare, sembra che il capitolo di Liam, Steffy e Hope non si sia ancora concluso almeno non con il matrimonio del bel rampollo con la biondina del suo cuore. I due sono attesa di una figlia ma presto sarà questo a complicare le cose per sempre. La gravidanza andrà avanti ma a rovinare l’idillio d’amore arriverà il nuovo Thomas portandosi dietro i suoi piani malefici che lo porteranno all’altare. Ebbene sì, l’uomo che Hope sposerà nei prossimi mesi sarà proprio il figlio di Ridge e Taylor, il suo fratellastro se vogliamo. L’unico tabù della soap cade e il legame che non ci saremo mai aspettare di vedere porterà i due addirittura all’altare non senza polemiche e problemi.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL MATRIMONIO TRA HOPE E THOMAS

Ma le novità non finiscono qua. A chiedere la mano di Hope nelle prossime puntate di Beautiful non sarà Thomas bensì il piccolo Douglas, il figlio che lui ha avuto da Caroline. Proprio per via del legame della bella Logan al piccolo di Thomas, la risposta sarà sì mandando su tutte le furie Liam che a fatica si è separato da lei. Il bambino porgerà alla sua futura mamma l’anello di fidanzamento e sarà davanti a questa tenera immagine che i fan di Beautiful si scioglieranno oppure no? Sembra proprio di no visto che il nuovo Thomas tornerà a Los Angeles in versione villain pronto ad uccidere, a drogare Liam e usare Hope a suo uso e consumo fino alle nozze. L’unica cosa positiva è che Hope non cederà al suo fascino, almeno non del tutto, visto che si negherà a suo marito la prima notte di nozze. Fino a dove si spingerà Thomas in questo suo rapporto?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: EMMA MORIRA’?

Le anticipazioni americane di Beautiful non parlano solo di figli, matrimonio e fiori d’arancio ma anche di una morte che stravolgerà i Forrester e tutti coloro che lavorano in azienda. Stiamo parlando della dolce Emma, adesso alle prese con il triangolo amoroso con Xander e Zoe. A quanto pare la diatriba tra le due continuerà e rimarranno in lotta per il cuore di quello che è da poco diventato il modello della linea di intimo di Steffy, ma cosa succederà tra qualche settimana? Al centro del mistero c’è la presunta morte di Beth, figlia di Liam e Hope. Dietro la sua scomparsa c’è proprio Thomas ma la verità presto finirà nelle mani di molti protagonisti della soap e della stessa Emma che, a differenza di Zoe e degli altri, è decisa a rivelare la verità ai diretti interessati ma qualcuno vorrà tapparle la bocca uccidendola. Chi sarà l’assassino?



