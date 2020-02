Beautiful/ Anticipazioni del 29 e 28 febbraio: Flo conosce Hope e…

Beautiful, anticipazioni puntata 29 febbraio 2020

Tutto è pronto per il momento in cui sentiremo ancora parlare di Hope e della sua bambina perché in Beautiful le carte in tavola stanno cambiando con una puntata e un fine settimana al cardiopalma. A quanto pare la bella Flo si troverà faccia a faccia con Hope e a quel punto sarà difficile per lei continuare a mentire anche se aveva deciso di farlo dopo aver incontrato Steffy. Le cose potrebbero sfuggirle di mano al loro incontro ma ancora una volta sarà Zoe ad arrivare a gamba tesa su di lei tappandole la bocca proprio quando la bionda si avvicinerà pericolosamente a Hope per rivelarle tutto quello che sa sul momento del parto e quello che è successo dopo. I colpi di scena non mancheranno perché da questo momento in poi, tutto cambierà per i protagonisti della soap. (Hedda Hopper)

Beautiful, anticipazioni puntata 28 febbraio 2020

Stando a quanto anticipato dagli spoiler americani per Beautiful nella puntata di oggi, 28 febbraio 2020, i riflettori si sposteranno su Bill, Sally e Wyatt. I tre saranno impegnati a rilanciare il marchio Spectra con Sally al timone come stilista. Intanto Zoe incontrerà Flo e le chiederà di lasciare Los Angeles. La figlia del dottor Reese infatti ha avuto ormai modo di rendersi conto che la donna è l’unico anello debole di quella catena che lei ed il padre hanno deciso di tessere intorno a Steffy. Il piano criminale che il dottor Reese ha messo in atto con lo scambio delle culle, e del quale ormai è a conoscenza anche Zoe, rischia di avere un epilogo davvero pericoloso se Flo dovesse cedere. Per questo Zoe la invita a rispettare gli accordi presi con il padre e lasciare quanto prima la città.

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Da che punto eravamo rimasti per la serie Beautiful? Abbiamo assistito all’arrivo di Liam da Steffy e Hope. Il giovane Spencer supplica la moglie di non chiedere il divorzio, mentre Hope gli dice chiaramente quello che pensa: il suo posto adesso è accanto a Steffy, per poter permettere a Kelly e alla piccola Phoebe la presenza di un padre. E mentre Liam continua a sostenere che non occorre che lui sia accanto a Steffy per fare da padre alle due bimbe, anche Steffy prova a far ragionare la sorellastra, dicendole che non vuole affatto mettersi tra lei e il marito. Hope però appare davvero irremovibile, tanto da non voler accettare neppure il consiglio di Steffy di attendere che passi questo brutto momento per poter provare di nuovo con una gravidanza.

La sorellastra le consiglia di non prendere decisioni affrettate di cui poi potrebbe pentirsi amaramente. Lo Spencer le dichiara tutto il suo amore, ricordandole la promessa che si sono fatti il giorno del loro matrimonio, ovvero restare sempre uniti anche nele difficoltà, ma la Logan rimane fermamente convinta nelle sue decisioni. Non si sente pronta ad affrontare una nuova gravidanza e pensa che il solo modo che ha il marito per poter fare da padre alle sue figlie sia quello di tornare a stare con la sua ex moglie. Per porre fine alle promesse nuziali che si sono scambiato Hope si sfila la fede dal dito lasciando Liam stupefatto ed avvilito per la piega che sta prendendo la sua vita. Sarà davvero giunto al capolinea il suo matrimonio con Hope? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento con la soap più amata, che tornerà domani, venerdì 28 febbraio, come sempre su Canale 5.



