Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 febbraio: Liam e Steffy sconvolti per…

Beautiful, anticipazioni puntata 27 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful, quella di oggi 27 febbraio 2020, Liam e Steffy saranno stupiti dal gesto estremo che compierà Hope, dopo essersi levata la fede nuziale. A nulla varranno, infatti, i discorsi fatti sia da Steffy che dal giovane Spencer per convincerla a non prendere decisioni in un momento di grande fragilità come questo che sta vivendo. La Logan non vuole sentire ragioni e darà seguito ai suoi intenti. Intanto Sally e Waytt si preparano con gioia a vivere la loro nuova avventura professionale ma al momento della firma dei contratti avranno una bruttissima sorpresa.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Waytt e Sally fanno le prove generali per preparare la ragazza alla contrattazione che dovrà fare con Bill per rimettere in piedi la Spectra Fashion. Sally è molto grata a Waytt per quanto sta facendo per lei e sente di amare sempre di più il suo fidanzato. Poco dopo i due decidono di comunicare ad Eric e a Quinn che hanno deciso di lasciare la Forrester per iniziare una nuova avventura. Quinn non sembra molto felice di questa cosa perché conosce molto bene Bill e sa che non mantiene quasi mai le promesse fatte ma Waytt cerca di convincerla che questa volta il padre è davvero cambiato. Racconta, infatti, di avergli dato un ultimatum per riportare Sally a capo della Spectra Fashione che Bill ha accettato pur di riaverlo al suo fianco. Eric è molto dispiaciuto per le dimissioni di Sally e Waytt ma è felice del rapporto che si è creato fra di loro e dice ai due ragazzi che ci sarà sempre una porta aperta per loro due alla Forrester Creation. Anche Quinn alla fine dà la sua benedizione. Intanto Bill è a casa di Katie e le racconta che ha dato a Waytt la sua parola per far risorgere dalle ceneri l’azienda di Sally. Katie sembra molto felice e nota il cambiamento che l’ex marito sta avendo e di come sia effettivamente sincero quando dice di voler rimettere insieme la famiglia Spencer. All’improvviso arriva Will che chiede al padre se lui è lì per la mamma: il bambino vuole sapere se i suoi genitori sono diventati nuovamente amici. Bill racconta al figlio che Katie è il suo super eroe perché gli ha dato la possibilità di essere il padre di Will. Il bambino insiste nel dire che devono chiedere a lui cosa sia meglio per la sua vita e, quando i genitori gli pongono la domanda, il bambino risponde che vuole vedere di nuovo insieme i suoi genitori. A quel punto Bill lancia l’idea di andare a vedere la partita di basket e invita sia Will che la mamma Katie a vederla insieme.

Hope e Steffy discutono del loro futuro. La Logan insiste nel dire che Liam dovrebbe tornare con la Forrester ma è la stessa Steffy che le dice che è un’idea assurda. Mentre è in atto questa discussione, arriva Liam che è molto stupito di trovare la moglie lì. Si arrabbia con la moglie perché questa discussione era già stata affrontata ma Hope dice di avere conosciuto la sensazione di crescere senza un padre e non vuole che Phoebe e Kelly vivano la stessa situazione. Si leva, quindi, l’anello è prova a spiegare al marito che l’unica cosa che le importa è la felicità di quelle due piccole. Hope è isterica e Liam e Steffy fanno di tutto per calmarla e per convincerla che non desiderano tornare insieme ma possono crescere le due bambine anche da separati. Steffy, in particolare, ha appena ritrovato il suo equilibrio emotivo e non vuole comprometterlo finendo nelle beghe matrimoniali della sorellastra e del suo ex marito.



