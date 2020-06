Beautiful/ Anticipazioni oggi, 13 giugno 2020: Flo e Wyatt si lasciano andare..

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 13 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 13 giugno, l’intesa fra Wyatt e Flo si farà sempre più forte. Dopo cena, a casa da soli, fra i due ragazzi sembra sul punto di scoppiare di nuovo la passione ma a rovinare i loro piani arriva una telefonata di Liam che avvisa il fratello della sua rottura con Hope. Wyatt è sconvolto e dispiaciuto, Flo invece inizia a sentirsi sempre più in colpa perché pensa che la colpa sia solo sua e del segreto che nasconde. Ridge confesserà alla figlia Steffy di essere d’accordo con la richiesta che le ha fatto Hope di spingere di nuovo Liam a rientrare in famiglia, giudicandola la scelta migliore per tutti. La Logan, invece, racconterà a Thomas di aver deciso di chiedere l’annullamento del suo matrimonio con Liam e il Forrester sarà molto compiaciuto della notizia. Sentendosi forte di avere ormai Hope in pugno, cercherà di baciarla e questa volta i risultati saranno molto diversi rispetto a qualche giorno prima.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Continua la discussione fra Brooke e Ridge. La Logan, infatti, non riesce ad accettare l’idea che il marito sia così palesemente schierato dalla parte di suo figlio Thomas e lo accusa di non aver sviluppato alcuna empatia nei confronti di sua figlia Hope e di dimenticare che, anche se sta pensando di lasciarlo, comunque la ragazza ama Liam e non Thomas. Ridge prova a far capire alla moglie il suo punto di vista, dicendole che come lei è preoccupata per sua figlia allo stesso modo lui si preoccupa per Thomas e per Steffy. È vero, forse Hope ama e amerà per sempre Liam, ma la sua decisione di fare il bene dei bambini è da ammirare e dovrebbe trovare l’appoggio di tutti. Per questo invita Brooke a farsi da parte e a lasciare che le cose vadano come devono andare. A casa Forrester, invece, Wyatt e Flo trascorrono una bellissima giornata in piscina. L’attrazione fra i due è davvero palpabile: quando Wyatt propone alla ragazza di cambiarsi per andare a cena fuori e poi ad un concerto, Flo gli dice di avere un’idea migliore. Invece di uscire perché non restano a casa, visto che sono soli e il resto della famiglia è fuori per il weekend? In questo modo avranno l’opportunità di trascorrere un po’ di tempo insieme e Flo si metterà ai fornelli per preparare qualche manicaretto. Wyatt accetta con felicità questa proposta.

Pubblicità

Hope cerca di spiegare a Steffy per quale motivo è meglio che lei lasci Liam: stare con la piccola Phoebe le fa molto bene ma capisce che non è sano che lei si affezioni così tanto alla figlia di un’altra donna. Di conseguenza la cosa migliore da fare per tutti è lasciare Liam libero di ritornare alla sua famiglia mentre lei si sentirà libera di poter fare da madre a Douglas. Steffy prova a farla ragionare dicendole che non è assolutamente detto che una volta che lo Spencer sarà libero, loro due torneranno insieme. Steffy ammette che è dura crescere da sola due figlie ma è stata una sua decisione e per questo il loro divorzio cambierà qualcosa nella sua vita. Hope fra le lacrime la prega di ripensarci e di aiutarla a convincere Liam a ritornare in seno alla sua famiglia. Poi la Logan va via e, subito dopo, Steffy riceve la visita del padre che è andato ad informarla della rottura fra Liam e sua moglie. Hope, invece, di ritorno al cottage riceve la visita di Thomas e Douglas e alla vista del bambino tutta la sua tristezza sembra scomparire di colpo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA