Beautiful/ Anticipazioni oggi, 4 febbraio: Zoe in un tunnel buio!

Beautiful, anticipazioni puntata 4 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda oggi 4 febbraio 2020, Zoe sarà ad un passo dallo scoprire il segreto che nasconde Flo. Dopo essersi recata a casa del padre, infatti, inizia a scovare in ogni cassetto ed è ad un passo dal trovare i documenti di adozione di Phoebe. Taylor, invece, inizierà ad avere grandi sensi di colpa per ciò che ha fatto e soprattutto teme che le ripercussioni della perdita di Beth sulla psiche di Hope siano difficili da superare. Tuttavia il desiderio di vedere Liam ritornare con Steffy è talmente grande che le consente di mettere a tacere la sua coscienza. Hope, infine, proverà a convincere Liam a frequentare sempre di più Steffy e Phoebe perché vuole avere l’occasione di passare del tempo con la bambina per riprovare quella sensazione di familiarità che aveva provato la prima volta.

Beautiful dove eravamo rimasti

Ma dove eravamo rimasti a Beautiful? Sally e Wyatt sono da Steffy per conoscere la piccola Phoebe. Steffy si sente molto in difficoltà per le tante domande di Wyatt ma riesce a spostare l’argomento su una gaffe che precedentemente Sally aveva commesso con Hope: in visita alla ragazza per dimostrarle la sua vicinanza per la perdita di Beth, ha portato in dono un cucciolo di cane e la giovane Logan non ha apprezzato il gesto. Tuttavia Wyatt insiste per sapere di più sulla figlia adottiva di Steffy così la Forrester racconta che la madre della bimba si chiama Flo e vive a Las Vegas, aggiungendo che la donna non ha voluto vedere la figlia naturale e ha preferito non mantenere con lei alcun legame. Inoltre proprio Flo al momento dell’adozione le raccontò che il padre della bambina non aveva voluto sapere nulla della gravidanza. Sally chiede a Steffy come è riuscita a trovare la bambina e lei racconta di come sia stata aiutata dalla madre Taylor che per il suo lavoro di psichiatra conosce molte persone e ha messo in giro la voce che la figlia era intenzionata ad adottare un’altra figlia. Intanto Hope racconta alla madre e alle zie che inizia a sentirsi meglio perché si sente circondata dall’amore di tutti e soprattutto del marito Liam. Inoltre l’arrivo della piccola Phoebe nella sua vita sta rimarginando la ferita procurata dalla perdita di Beth: lei e la bambina, infatti, hanno sviluppato un attaccamento speciale. Liam coglie l’occasione per chiedere scusa alla moglie poiché la notte che Beth è morta lui non c’era. Wyatt sa perfettamente che il fratello sta male ed è molto preoccupato per Liam tanto da chiedere a Steffy sue notizie.

Zoe racconta a Xander della conoscenza di Flo, la donna che ora vive in quello che era stato l’appartamento di suo padre Reese Buckingham. Xander era convinto che Reese non volesse far vedere a sua figlia l’appartamento nel quale viveva per la vergogna delle sue umili condizioni ma Zoe crede che dietro ci sia molto di più. Racconta al fidanzato, infatti, di pensare che la donna dimostra di avere un certo interesse per Reese ma l’episodio che più l’ha scossa riguarda un altro aspetto. Quando Zoe ha chiesto a Flo se avesse notato nel padre dei cambiamenti, soprattutto in relazione alla perdita subita da Hope, la donna è riuscita solo a dirle che era molto dispiaciuta ma non ha aggiunto altro. Zoe confessa a Xander che è intenzionata a ritornare a casa di Reese per scoprire qualcosa in più. Il ragazzo prova a dissuaderla dal tentare un passo del genere, anche perché si tratterebbe di violazione di domicilio, ma Zoe è intenzionata a scoprire perché il padre è scappato così in fretta da Los Angeles e quale legame lo lega al lutto vissuto da Liam e Hope.



