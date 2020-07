Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 luglio: Thomas dirà la verità a Steffy o…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 LUGLIO

Nella prossima puntata di Beautiful, Thomas andrà a casa di Steffy per raccontarle tutto quello che ha scoperto su Phoebe. Mentre sta dicendo alla sorella che la bambina non è in realtà chi pensa che sia, Liam esce dalla camera delle figlie e si mostra poco felice di incontrare l’uomo che reputa essere il responsabile del suo divorzio. Fra i due inizierà un litigio che impedirà a Thomas di rivelare tutto alla sorella. Intanto Flo si recherà alla Forrester per raccontare a Xander e Zoe di aver rivelato tutto a Thomas e che probabilmente il ragazzo ora sarà da Steffy per dirle tutto e dopo dirlo anche a Hope. Questa notizia scatena un violento litigio fra le due ragazze e soprattutto manda Zoe nel panico perché non ha intenzione di finire in prigione e non capisce come sia possibile che la sua complice sia venuta così facilmente meno al patto che avevano siglato per proteggersi a vicenda.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Xander continua a insistere con Zoe per farle raccontare la verità. Le spiega che stanno tutti soffrendo per la bugia che lei e Zoe stanno portando avanti ma non è ancora troppo tardi per poter rimettere le cose a posto. Promette poi alla sua fidanzata di non lasciarla mai da sola nelle difficoltà che dovrà affrontare per questa storia ma Zoe fa finta di non capire e dice al ragazzo che è meglio lasciare le cose come stanno perché Steffy soffrirebbe troppo nel separarsi da una bambina che ormai considera come sua figlia. Xander, allora, si arrabbia e le dice che se non parla lei allora sarà costretto a farlo personalmente. Intanto a casa Forrester Flo ha fatto a Thomas l’ultima, sconvolgente confessione: la bambina di Hope non solo è viva ma è la figlia adottiva che sua sorella sta crescendo amorevolmente. Thomas non riesce a credere alle sue orecchie e aggredisce la Fulton dicendole che è una persona spregevole e che ha rovinato irrimediabilmente la vita di molte persone per aiutare Reese, quello che definisce un amico ma che in realtà è un volgare delinquente. Flo piange e non riesce a ribattere nulla: in cuor suo sa che il ragazzo ha perfettamente ragione.

A casa di Brooke Hope confessa alla madre che solo qualche settimana prima aveva immaginato che mettendo fine al suo matrimonio si sarebbe sentita sollevata, invece il dolore è enorme e non riesce a trovare pace. Sua madre prova a dirle che è questione di tempo e che comunque può sempre decidere di tornare indietro e rimettere in sesto il suo matrimonio ma la ragazza ribatte che è meglio così e che ora devono solo imparare ad andare avanti con le loro vite, cercando di buttarsi tutto alle spalle anche se lei sa perfettamente che non potrà mai dimenticare Liam, il grande amore della sua vita. Lo Spencer invece è a casa di Steffy e i due ragazzi trascorrono il pomeriggio in compagnia delle bambine. Liam confessa alla sua ex moglie che, anche se Phoebe non è sua figlia e lui non è coinvolto nell’adozione, in realtà si sente suo padre ed è felice di trascorrere più tempo possibile insieme a loro. Steffy è felice e gli conferma che anche la bimba gli vuole molto bene, poi gli chiede quale sia il motivo reale per cui è andato a trovarle e a quel punto Liam confessa che è da lei per raccontarle che il giorno prima lui e Hope hanno firmato definitivamente i documenti dell’annullamento del matrimonio. Steffy è dispiaciuta nel vederlo soffrire ma immagina anche che questa improvvisa rottura possa significare un nuovo inizio per loro due.



