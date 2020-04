Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 aprile: Bill è il padre di Flo?

Beautiful, anticipazioni puntata 10 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 10 aprile, Shauna rivelerà a Bill che è lui il padre di Flo anche se non sono ancora arrivati i risultati del test del DNA a conferma di quello che la donna ha sempre pensato. Bill resterà davvero sconvolto da questa rivelazione e sarà molto preoccupato soprattutto per il rapporto che in passato ha legato Flo a Waytt che potrebbero essere fratelli. Per questo motivo convocherà nel suo ufficio Waytt per saperne di più. I risultati del test fatto da Flo, però, consegnerà a tutti una verità differente: il vero padre di Florence è Storm Logan, il fratello defunto di Brooke, Donna e Katie. Questa scoperta cambierà di nuovo lo scenario e soprattutto metterà Flo in una situazione difficile: dopo essere stata accolta con calore dalla famiglia Logan, per Flo sarà ancora più complesso continuare a tacere quello che sa sulla gravidanza di Hope.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Katie e Bill si confrontano su quello che sarebbe stato il futuro dell’uomo se avesse avuto l’opportunità di crescere i suoi due figli maggiori. Lo Spencer è molto rammaricato di non aver avuto modo di poterli vedere diventare grandi ma promette che non sarà lo stesso con Will. Katie gli conferma che con il bambino è un buon padre e che il loro rapporto non potrà che rinsaldarsi visto che il piccolo lo adora. Bill guarda con tenerezza Katie e le dice di essere molto dispiaciuto ma deve andare via: deve far firmare a Quinn un documento con il quale la donna rinuncia alla sua eredità in caso di morte prematura di Bill. Prima di lasciare l’ufficio, però, Bill propone a Katie di uscire insieme, questa volta un vero appuntamento e non uno combinato dal figlio. Katie accetta con molto entusiasmo: fra i due sta ritornando la vecchia intensa. Intanto alla Forrester Quinn e Shauna affrontano il tema Bill Spencer. La moglie di Eric racconta all’amica di come sia una persona orribile e spregevole e di quanto l’abbia fatta soffrire. Tuttavia quando si è trattato di accontentare il desiderio di Wyatt di conoscere il padre, non ha potuto intromettersi visto che ormai il figlio è un uomo per questo invita l’amica a fare altrettanto con Flo. All’improvviso, però, arriva proprio Bill che è venuto per far firmare i documenti a Quinn. Lo Spencer non riconosce subito Shauna e la donna deve faticare non poco per fargli capire chi sia e quando si sono conosciuti.

Wyatt, intanto, è da Flo e le sta raccontando di come è riuscito a scoprire chi fosse suo padre, grazie anche ad una collanina che aveva fin da piccoli e che Hope ha riconosciuto in quanto era lo stesso che anche il marito Liam e il padre Bill indossavano. Flo è colpita da questo racconto, soprattutto perché ogni volta che viene a scoprire qualcosa di nuovo sulla Logan non fa che rafforzare il pensiero positivo che ha sulla ragazza e il senso di colpa per quello che le sta tacendo. Wyatt ha deciso di fare compagnia alla sua ex fidanzata fino a quando non arriveranno i risultati del test del DNA che dovrebbero essere spediti a poco. Fra i due si crea una certa intimità e la ragazza, presa dal trasporto, lo bacia. Wyatt subito si scosta e le rammenta di avere una relazione con Sally ma Flo si scusa subito e aggiunge che l’appoggio che il ragazzo le sta dando le ha fatto ricordare i sentimenti che provava in passato e che ancora continua a provare: gli confessa, così, di amarlo nonostante il tempo trascorso.



