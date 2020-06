Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 giugno 2020: Steffy affronta Hope ma…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 10 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 10 giugno, Hope si confronterà con Steffy la quale, pur ammettendo di amare ancora Liam, le dirà che non ha senso che lei rinunci al suo matrimonio e che sta prendendo questa decisione solo perché è scossa dagli ultimi avvenimenti. Inoltre aggiunge che non è detto che una volta che Liam sarà di nuovo solo, decida di tornare davvero con lei. Hope non sa che dire ma è molto felice di poter riabbracciare la piccola Phoebe. Liam, invece, deciderà di affrontare Thomas per dirgli ancora una volta che deve lasciare in pace sua moglie e smetterla di manipolarla per tentare di conquistarla. Brooke e Ridge discuteranno della situazione dei loro figli. La Logan non capisce come sia possibile che il marito trovi un senso nel piano folle di Thomas e gli chiede di schierarsi dalla sua parte e di convincere Hope a non lasciare Liam. Il Forrester, però, sarà contrario a questa richiesta e si rifiuterà di aiutare la moglie.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam racconta a Steffy che, con l’intervento di suo fratello Thomas, Hope è entrata in crisi e ora gli ha chiesto il divorzio per lasciarlo libero di ricongiungersi alla sua famiglia. Steffy non riesce a credere alle sue orecchie ed è molto dispiaciuta per quello che il suo ex marito sta passando ma dentro di sé riflette sul fatto che, ora che la Logan è fuori dai giochi, effettivamente potrebbe tornare con l’uomo che non ha mai smesso di amare e che ha perso solo per un suo stupido errore. Liam ammette che non vedeva l’ora che lei e le bambine tornassero a Los Angeles perché ha sentito molto la loro mancanza, tuttavia lui ama profondamente Hope e desidererebbe fare il padre continuando il suo matrimonio con la donna. Steffy si propone per parlare con Hope anche se Liam non sa se questa iniziativa potrebbe effettivamente essere di aiuto. Allora la Forrester aggiunge che, indipendentemente da dove l’uomo deciderà di vivere, quella sarà sempre casa sua e potrà trascorrere con lei e le piccole Kelly e Phoebe tutto il tempo che desidera, anche per sentire di meno la mancanza di sua moglie.

Brooke prova a far ragionare Hope dicendole che è assura l’idea di trascorrere una vita senza amore accanto a Liam solo per fare da madre a Douglas. Può essere un punto di riferimento per il bambino anche se continua ad essere la moglie di Liam, l’uomo che ama e che ha deciso di sposare per trascorrere insieme tutta la vita. Hope, però, dice alla madre che è giunto il momento di mettere i bisogni dei bambini davanti ai suoi desideri, ribadendo che il suo corpo ha tradito il suo cuore, negandole la realizzazione del suo desiderio più grande, essere madre. Ora non vuole più rischiare di soffrire e soprattutto non intende tentare un’altra gravidanza, per cui farà la cosa giusta per tutti, divorziando da Liam. Per non continuare la discussione con sua madre, va via dicendole che sta perdendo tempo e che deve raggiungere l’unica persona con la quale ha bisogno di parlare. Intanto Ridge prova a far ragionare Thomas ma di fronte alle spiegazioni del figlio quasi si convince del fatto che la sua idea abbia un fondo di verità che vale la pena perseguire. Il figlio è molto stupito perché inizialmente il padre sembrava contrario all’idea di Thomas di conquistare Hope e questo cambiamento di opinione può giocare a suo favore. Ridge, però, chiede al figlio se è disposto a rischiare di passare tutta la vita accanto a Hope sapendo che lei sarà per sempre innamorata di Liam e che accetterebbe un eventuale matrimonio solo per stare vicino a Douglas.



