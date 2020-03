Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Sally e Waytt allo scontro!

Beautiful, anticipazioni puntata 10 marzo

Nella puntata di martedì 10 marzo di Beautiful, Sally e Waytt si confronteranno sulla strana serata appena trascorsa a casa loro. Waytt avrà molti dubbi e si chiederà insistentemente come mai al Bikini Bar Flo abbia negato di avere dei figli. Sospetterà che ci sia qualcosa sotto ma sarà Sally a convincerlo del contrario. La ragazza, infatti, essendo molto curiosa sulla vita ai tempi del liceo del suo fidanzato, dirà a Waytt che forse Flo ha taciuto perché avendo dato la bambina in adozione non si sente più madre. Questa spiegazione basterà allo Spencer per calmarsi e dedicarsi completamente a convincere la fidanzata a non provare più nulla per Flo ma di amare solo lei. Flo, intanto, tornando a casa troverà la sgradita sorpresa di Zoe, corsa da lei per assicurarsi che non abbia raccontato nulla a Hope. Flo, però, dopo aver scoperto la parentela che lega la Logan al suo ex fidanzato, si sentirà ancora più in colpa e proverà a convincere Zoe della necessità di rimettere le cose a posto e raccontare tutta la verità. Proprio quando anche Zoe si sarà convinta, un nuovo colpo di scena: dalla porta di casa entrerà Reese, pronto a fare i suoi interessi.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Beautiful. Hope e Flo si appartano a casa di Sally e Waytt e parlano delle loro perdite. Hope confessa a Flo di sentirsi molto vicina alla piccola Phoebe e questo fa aumentare il senso di colpa della Fullam. Soprattutto quando la Logan le dice che reputa la sua decisione di dare in adozione la bambina un gesto molto altruista e caritatevole, Flo si sente malissimo e cerca di convincerla ad avere un altro figlio, spingendo la ragazza a non arrendersi ma a provarci ancora. Da lontano Liam le osserva ed è molto felice perché pensa che nessuno possa capire Hope meglio di Flo che ha vissuto un’esperienza simile. Quando Liam e Hope ritornano a casa loro, la coppia sembra molto più tranquilla. La Logan approfitta per raccontare al marito di quanto la madre naturale di Phoebe le abbia raccontato e soprattutto sul fatto che ha insistito affinché provi a diventare di nuovo madre. Intanto Steffy discute con la madre perché la psichiatra sta cercando di convincerla ad accettare la proposta di Hope e riprendersi Liam. Steffy, però, dice alla madre di aver perso il marito solo per colpa sua e non di Hope e che al momento è molto felice della sua vita di mamma single con due splendide bambine.

Zoe, intanto, si veste in fretta e furia perché vuole andare da Flo per capire cosa stia succedendo. Quando raggiunge Flo a casa sua le chiede come mai conosca Waytt e lei le racconta che erano stati fidanzati ai tempi del liceo. Zoe sembra davvero sorpresa e cerca di convincere la ragazza che deve andare immediatamente via. Flo, però, finalmente si fa valere e dice alla figlia di Reese che l’unica cosa che si sente davvero di fare è raccontare a Hope la verità per rimettere tutte le cose al loro posto. Zoe resta sbigottita, teme per se stessa ma anche per il padre che finirebbe sicuramente in prigione. Waytt e Sally, invece, parlano della cena e di come siano stati strani gli avvenimenti di quella sera. Sally, in realtà, è molto curiosa di sapere tutto sulla storia che in gioventù lui e Flo hanno vissuto ma Waytt preferirebbe parlare delle strane coincidenze che hanno portato tutti a casa loro quella sera. Allora Sally inizia a cercare in tutta la casa gli annuari del liceo dello Spencer.



