Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 settembre: Brooke e Liam lottano per…

Beautiful, anticipazioni puntata 10 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 10 settembre, né Brooke né Liam si rassegnano al fatto che Hope sposi Thomas. Mentre la madre prova a fare un ultimo tentativo per parlare con la ragazza, tentando di farle capire che rimandare di qualche settimana per riflettere bene sulla decisione non sarà sicuramente un dramma ma che le darà modo di poter sondare bene i suoi sentimenti, Liam è indeciso se partecipare o meno alla cerimonia. Sa perfettamente di non essere un ospite gradito, soprattutto se si tratta di Thomas, ma vorrebbe comunque prendere parte alle nozze nella speranza di poter convincere la Logan anche all’ultimo minuto a non sposare il Forrester. A Beautiful dal suo canto la stessa Hope è titubante: ogni volta che rivede Liam si rende conto che per Thomas non potrà mai provare gli stessi sentimenti, ma allo stesso tempo pensa che solo Douglas e il suo affetto possano aiutarla a superare il dolore per la perdita della figlia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas ha riunito il padre, Brooke, Eric e Quinn per comunicare la notizia che il matrimonio con Hope si terrà il giorno dopo, proprio nel giardino di casa Forrester. Tutti sono sconvolti ma dimostrano felicità, tranne la Logan che continua a dire che si tratta di una decisione affrettata e che per il bene di tutti sarebbe meglio aspettare e far durare il fidanzamento più a lungo per capire se il matrimonio è davvero quello che i due ragazzi vogliono. Thomas, però, si sente forte del fatto che la decisione è stata presa direttamente da Hope, che ovviamente non sa di essere stata ancora una volta manipolata, e per completare il suo quadretto idilliaco chiede al piccolo Douglas di fargli da testimone. Ovviamente il bambino è felicissimo anche perché vuole molto bene a Hope e non vede l’ora che sia la sua mamma. Eric e Quinn si mettono subito all’opera per organizzare la cerimonia in 24 ore mentre Brooke ancora una volta esprime le sue perplessità al marito che però non vuole che la donna rovini la felicità di suo figlio. Thomas, intanto, ripensa al fatto che Hope gli abbia detto di non sentirsi ancora pronta per fare l’amore con lui ma scaccia questa nube pensato che solo il giorno dopo lei diventerà sua moglie.

Sempre nella scorsa puntata di Beautiful Hope è a casa di Steffy e Liam perché vuole dire direttamente al suo ex marito quali sono i motivi per i quali ha deciso di sposare subito il Forrester. Mentre Steffy è felice perché pensa che lei e suo fratello possono essere felici insieme, Liam è sconvolto e prova a far cambiare idea alla ragazza. Lo Spencer insiste sul fatto che se qualche settimana prima lui non fosse finito a letto con Steffy, probabilmente lei non avrebbe mai accettato di legarsi ad un uomo che non ama. Hope, però, ribadisce a Liam di averlo già perdonato: sa perfettamente che lui in un certo senso ama Steffy ed è giusto che i due stiano insieme. Hope lo amerà per sempre ma vuole avere una famiglia ed essere madre e sa che la strada migliore per realizzare questo desiderio, e per dare un sostegno anche a Douglas che è rimasto solo, è quella di sposare Thomas. Poi inaspettatamente chiede a Steffy di farle da damigella d’onore dicendole che la ammira molto e che spera davvero di crescere insieme i loro figli, in una grande famiglia allargata. La Forrester accetta commossa ma Liam continua a pensare che la ragazza stia facendo il più grande errore della sua vita e che non ragiona, attanagliata dal dolore per la perdita di Beth.



