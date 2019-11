Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 novembre: Taylor si consola con l’alcol?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Beautiful, Taylor dovrà vedersela con il demone che l’affliggeva un tempo ovvero l’alcol, dichiarando tuttavia (e probabilmente negando a se stessa) di non dipendere più da questo problema. Nel frattempo, Zoe si chieda quali siano le effettive ragioni che hanno spinto il padre a fare ritorno dall’Inghilterra in quanto sa bene la passione del padre per le belle e ricche donne. Teme quindi che il ritorno del genitore possa inopinatamente precluderle margini di miglioramento della sua carriera di stilista. Brooke cerca di escogitare un piano per potersi liberare in via definitiva dell’acerrima nemica e pensa dunque di costringerla a partire dalla città, non facendovi più ritorno se vuole evitare la denuncia presso il comando di polizia. La Logan ha infatti trovato il muro di diniego da parte di Ridge, Bill Spencer, Steffy e Hope ed è ora forzata ad agire da sola, se spera di liberarsi della nemica di sempre. Liam tenta invece di mettere in guardia Steffy in quanto quest’ultima si è fatta ammaliare dalla bontà di Taylor e l’ha invitata a vivere insieme con lei e la piccola Kelly.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: TAYLOR PRONTA A RICADERE NEL TUNNEL DELL’ALCOL?

La solita discussione sull’opportunità di rivelare a tutti la verità sul caso della sparatoria all’editore Bill Spencer è ancora aperta con i vari personaggi che offrono il loro sincero punto di vista sulla questione in Beautiful. Brooke è ancora seriamente preoccupata circa le malevole intenzioni dell’ex moglie di Ridge e cerca di informare quest’ultimo sull’attuale e residua pericolosità della donna. Ridge si dimostra tuttavia ancora scettico sull’ulteriore capacità di fare del male di Taylor Hamilton dicendo a Brooke che avrebbe agito solo per una questione di assoluta necessità: quella di essere stata costretta a difendere la figlia Steffy dalle grinfie di un maniaco come Bill Spencer. Brooke non sembra però cedere ed è sul punto di voler denunciare l’intera questione alla polizia, facendo così rischiare a Taylor diversi anni di carcere.

Il suo piano per incastrare la sua rivale storica prevede anche la possibilità di rivelare tutta la verità anche a Kate e Donna, in modo che la notizia diventi in breve tempo di pubblico dominio. Liam, incitato da Hope, tenta di convincere Brooke a non parlare e rivelare la verità, della quale è a conoscenza anche Steffy. che vuole tenere tutto all’oscuro. Brooke Logan è infatti profondamente convinta che Taylor non si sia ravveduta come vuol far credere ma che costituisca, al contrario, una seria minaccia per tutti. La stessa Taylor, nel frattempo, tenta di scacciare i pensieri negativi giocando e intrattenendosi con sua nipote Kelly, con la quale pare andare molto d’accordo, dimostrandosi affettuosa e amorevole. Giocando con la nipote, la Hamilton sembra trovare un leggero motivo di conforto dalla depressione nella quale era calata, accentuata anche da un possibile ritorno alla dipendenza che l’aveva mandata in sciagura tempo prima: la bestia dell’alcol.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: I SOSPETTI DI ZOE, COSA NASCONDE IL PADRE?

La festa nella casa sulla scogliera organizzata da Steffy nelle ultime puntate di Beautiful ha richiamato alcuni membri della linea di moda “Intimates” procede fluidamente e senza intoppi e il dottor Reese Buckingham si mostra ancora interessato a Taylor, la quale ricambia le attenzioni e si predispone volentieri a flirtare con lui. Tutto ciò avviene sotto gli occhi della figlia del dottor Reese, Zoe, che sembra non gradire affatto queste vicendevoli attenzioni e i complici sguardi tra il padre e Taylor. La giovane nel frattempo interloquisce con suo padre e gli esterna tutti i suoi dubbi riguardo la relazione nascente tra lui e Taylor. Si ricorderà, infatti, che precedentemente, nella festa nella casa sulla scogliera, Reese e Taylor avevano instaurato un ottimo feeling, che aveva preluso a un bacio fugace tra i due. Zoe investiga circa il repentino e inaspettato ritorno del genitore a Los Angeles e scopre che è ritornato principalmente per motivi di affari economici da sbrigare. Zoe, che conosce bene il padre, sa bene quanto Reese tenga a lucrare da ogni situazione profittevole e teme anche che il nascente rapporto con Taylor sia solo un pretesto per arrivare ad approfittare delle conoscenze e della ricchezza della donna; Zoe teme inoltre per il prosieguo della sua carriera lavorativa alla Forrester Creations, che sente essere minacciata proprio dalla presenza del padre in California.



