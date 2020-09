Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 settembre: Hope ha molti dubbi

Beautiful, anticipazioni puntata 11 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 11 settembre, Hope ha molti dubbi e non è sicura di voler effettivamente sposare Thomas. Sa che la sua decisione è stata presa sull’onda emotiva di diventare la madre di Douglas ma non crede di essere pronta a fare la moglie del padre del bambino. Mentre Thomas è intento a vestirsi e a preparare Douglas, Hope nella stanza accanto è in preda alla disperazione e Brooke le consiglia nuovamente di ripensarci o quanto meno di darsi più tempo. Intanto Liam, sicuro che la sua ex moglie non ami il futuro sposa, decide di prendere parte al matrimonio insieme a Steffy e alle bambine, con la speranza di poter convincere la ragazza a cambiare idea prima di rovinare per sempre la sua vita. Steffy lo invita a trovare un modo per andare d’accordo con il fratello, soprattutto se dice di volere ancora molto bene a Hope: la scelta del matrimonio è stato della ragazza che vede in Douglas la sua ultima possibilità di essere madre, dopo la perdita di Beth.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove siamo arrivati nelle ultime puntate di Beautiful. Ridge e Brooke litigano a proposito del matrimonio di Hope e Thomas. Mentre il Forrester si impegna nella preparazione del matrimonio ed è dispiaciuto perché alcune persone della famiglia non potranno essere presenti visto il breve preavviso, la moglie ne approfitta per provare a convincere anche lui a rimandare almeno di un paio di settimane ma questo non fa che scatenare il disappunto dell’uomo che vorrebbe appoggio per vivere insieme un momento di gioia. Ridge prova a far capire alla moglie che è stata la ragazza a lasciare Liam perché non voleva più stare con lui e che per il suo carattere non avrebbe potuto fare una scelta differente. Brooke insiste nel dire che la figlia non ama Thomas ma che è ancora innamorata di Liam ma Ridge le spiega che questa soluzione permetterà a tutti di essere felice. Più tardi Thomas parla con il padre che, per far felice la moglie, chiede al ragazzo se è sicuro di questo rapporto: il figlio gli spiega che in un rapporto c’è sempre qualcuno che ama di più rispetto all’altro e il fatto che Hope lo sposi soprattutto per Douglas non vuol dire che il matrimonio non funzionerà. Quando Ridge prova a dire a Thomas che forse sarebbe meglio se Liam non partecipasse visto che Hope prova ancora dei sentimenti per lui, il figlio si dice contrario perché ormai non ha più importanza.

Hope racconta a Thomas che ha scelto Steffy come sua damigella d’onore perché hanno intenzione di crescere i loro figli come una sola famiglia e per questo motivo è importante che il loro legame venga rinforzato. Poi Thomas prova nuovamente un approccio fisico ma Hope è sempre decisa a respingere ogni sua avances. Brooke, invece, raggiunge la figlia per chiederle se ha bisogno di qualcosa in previsione delle nozze del giorno dopo e non può non notare che la figlia dimostra scarso interesse per tutti i preparativi delle nozze. Ancora una volta una sofferente Hope spiega alla madre che è vero che lei non ama Thomas ma che comunque il matrimonio, che lei ha fortemente voluto, si farà senza ombra di dubbio perché lei ha il forte desiderio di trascorrere il resto della sua vita a fare la madre di Douglas. Brooke però non demorde e spera che, anche all’ultimo minuto, riuscirà a convincere la ragazza a non legarsi a questo matrimonio farsa, anche con l’aiuto di Liam che ancora ama Hope e che forse non è pronto a lasciarla andare per sempre.



