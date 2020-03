Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 marzo 2020: Flo lascerà Los Angeles?

Beautiful, anticipazioni puntata 12 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 12 marzo, Reese e Zoe faranno di tutto per convincere Flo a lasciare Los Angeles e ritornare a Las Vegas. Flo si arrabbierà molto e non solo rifiuterà di andare via ma cercherà un modo per poter incontrare Hope e raccontarle la verità. Intanto, però, anche Reese metterà in atto un altro piano per aggiustare le cose: chiede alla figlia di convincere la Logan ad avere un altro figlio così da smettere di pensare a Beth. Grossi guai in vista anche per Waytt e Sally. Il ragazzo, infatti, chiederà alla Spectra di invitare nuovamente Flo a cena per riuscire a presentarle bene la sua ex fidanzata. Sally accetterà perché incuriosita dal passato del fidanzato ma non sa che sta per dare inizio ad un triangolo amoroso che porterà non pochi problemi.

Beautiful, dove siamo rimasti

Andiamo a fare un riassunto di Beautiful per capire dove siamo rimasti. Reese arriva a casa di Flo e trova la ragazza intenta a discutere con Zoe. Capisce subito cosa sta succedendo e prova a convincere la Fulton a non rivelare a Hope Logan il segreto della bambina. Flo, però, gli dice di sentirsi molto in colpa e di non riuscire più a mantenere il segreto. Reese risponde che anche lui è molto turbato per quello che ha fatto ma non aveva altra scelta perché era in gioco la vita di sua figlia e quindi non poteva fare altrimenti. La Fulton, però, si arrabbia e lo accusa di essere un egoista: se non avesse avuto il vizio del gioco non si sarebbe mai messo in una situazione del genere. Alla fine Flo dichiara che non c’è nulla che Reese possa dire per fermarla: quella sera stessa racconterà a Hope tutta la verità su sua figlia Beth. Anche Zoe sembra d’accordo con Flo e pur piangendo per la disperazione dice al padre che non è più possibile mantenere il segreto sulla vicenda e che è meglio confessare tutto e sperare nella clemenza di Hope, felice per aver ritrovato la sua bambina, piuttosto che aspettare di essere scoperti da lì a breve.

Intanto Waytt e Sally sono a casa e commentano la serata abbastanza strana che hanno vissuto. La Spectra continua a fare domande su Flo perché vorrebbe sapere di più sull’amore che hanno vissuto: è innegabilmente gelosa del fidanzato ma non vuole ammetterlo. Waytt la prende in giro ma alla fine ammette che non ha nulla di cui preoccuparsi perché è perdutamente innamorato di lei. Dopo aver scherzato sulla gelosia della fidanzata, parlano del loro futuro e del fatto che il padre Bill non abbia ancora richiamato per stabilire gli ultimi punti dell’accordo che li vedrà nuovamente a lavorare alla Spencer Communication. Sally prende al volo l’occasione per ringraziare ancora una volta Waytt per tutto quello che ha fatto per lei e per la possibilità che le ha dato di rimettere in piedi l’azienda della sua famiglia. Gli confessa, infine, di considerarlo una roccia, la sua roccia, e di ringraziare ogni giorno il Cielo per averli fatti incontrare. Intanto arriva sullo smartphone di Waytt un messaggio: è del fratello Liam che lo ringrazia per averlo invitato a cena insieme a Hope. I coniugi Spencer sono a casa loro e si confrontano sulla serata. Hope sembra un po’ più serena dopo aver incontrato Flo e il marito ne è molto felice poiché spera di poter piano piano tornare alla normalità della loro vita. Entrambi, però, sono molto stupiti dalla coincidenza per la quale la madre naturale della piccola Phoebe altri non è che l’ex fidanzata di Waytt.



