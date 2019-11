Beautiful/ Anticipazioni oggi, 12 novembre: Zoe in crisi ma Reese…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 NOVEMBRE

Signori e signore la crisi è sempre dietro l’angolo quando si parla di Beautiful ma adesso le cose stanno peggiorando visto che Zoe, che finalmente aveva ottenuto un’altra occasione da Xander, si vedrà presto catapultata in un incubo. La giovane non solo dovrà fare i conti con un altro ritorno che metterà con le spalle al muro Xander e che metterà in crisi il loro rapporto. Dall’altro lato c’è Reese. Nonostante le insistenze da parte della figlia sembra proprio che le cose per lui non si mettono bene e che non ha nessuna intenzione di lasciare Los Angeles soprattutto adesso che ha conosciuto Taylor. Nei prossimi giorni lo vedremo alle prese con uno scontro tra la dottoressa e Brooke e toccherà a lui prendere le parti della sua nuova fiamma, a quel punto tra i due ormai la situazione sembra sempre più stabile, fino a dove si spingeranno?

Nella puntata di oggi, 12 Novembre di Beautiful, Taylor avrà di nuovo un incontro fortuito con Reese, che è appunto il padre di Zoe. I due si sentiranno ancora una volta attratti l’uno dall’altra. Dopo che Liam ha preso le difese di Steffy nel corso della discussione di quest’ultima con Hope, la sua compagna lo incolperà di non difenderla mai e di essere stanca dei comportamenti del giovane Spencer. A quel punto, il ragazzo dichiarerà di essere innamorato di Hope, ma di sentirsi ancora molto legato a Steffy, anche per il fatto che i due hanno una figlia in comune, che è la piccola Kelly. Successivamente, la figlia di Brooke andrà dalla madre, per raccontarle della discussione che ha avuto con il compagno e Steffy. Le dirà quindi che lei desidera tanto che Taylor lasci la California. La Logan, allora, consolerà la figlia dicendole che sta cercando in tutti i modi di allontanare la Hayes da Los Angeles. Rimasto solo con Steffy, Liam ribadirà alla ragazza che continuerà a prendersi cura di Kelly. Infine, Zoe sarà molto contenta perché Emma ha finalmente deciso di non intromettersi più nel rapporto tra lei e l’affascinante Xander.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate della soap opera Beautiful, abbiamo visto che Taylor è sempre più intenzionata a lasciare Los Angeles, in quanto teme che la sua presenza in città stia causando un sacco di problemi a Steffy. Quest’ultima crede però che la madre debba restare con lei, poiché non ha commesso niente di male. In un incontro con la figlia, inoltre, la ex psicologa le ha confessato che soffre ancora tanto per la morte di Phoebe, e che non è ancora riuscita a superare quel tragico evento. Dall’altra parte, la relazione tra Liam e Hope è sempre più tesa, perché entrambi temono che la Hayes possa fare qualcosa di male alla bambina che sta per nascere. Intanto Brooke sta ancora cercando di spingere Bill a denunciare Taylor. Il magnate, però, non si è fatto convincere dalla Logan a far finire in carcere, una volta per tutte, la donna che qualche tempo prima ha tentato di ucciderlo. Infine, Zoe non sopporta più la presenza di suo padre a Los Angeles e il suo avvicinamento alla madre di Steffy. Intanto, Wyatt e Sally sono sempre più uniti. I due giovani si sono trovati quindi a discutere del loro futuro e la ragazza ha confessato al giovane Spencer che intende fare carriera e ottenere successo all’interno della Forrester. In contemporanea, Brooke è andata a trovare ancora una volta Bill. La donna ha chiesto all’editore di aiutarla ad allontanare da Los Angeles Taylor. L’uomo però le ha comunicato che non intende più essere coinvolto in questa faccenda. In più, questi ha ribadito alla Logan che non denuncerà la Hayes per non infrangere la promessa fatta a Steffy. Nel frattempo, Hope e Steffy hanno avuto una discussione e la figlia della Hayes ha accusato finalmente la giovane Logan di averle rubato il marito e la vita felice che aveva. Nel corso di questo litigio, ad un certo punto, è intervenuto Liam, il quale ha preso subito le difese di Steffy. Infine, Emma ha deciso di rinunciare a combattere per conquistare l’amore di Xander. La ragazza ha capito che non sarà mai felice con il giovane.



