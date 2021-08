Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 agosto: minaccia per Brooke e Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 13 agosto

Nella puntata di Beautiful di venerdì 13 agosto, mentre Brooke, non sapendo quale grave minaccia incombe sul suo matrimonio, sta preparando una romantica sorpresa per Ridge, così da comunicargli che non partirà più per New York, il Forrester è alle prese con il matrimonio che ha contratto con Shauna. L’uomo chiede a Carter se effettivamente le nozze possono essere considerate valide e l’avvocato non fa altro che confermare tutto quanto Shauna ha precedentemente raccontato, mostrandogli anche i numerosi messaggi che proprio il Forrester gli ha mandato per sollecitare l’operazione.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 agosto: Ridge e Shauna: nozze non valide?

Tuttavia in qualità di legale Carter pensa che qualcosa possa essere ancora fatto per riuscire a risolvere il problema e si offre di aiutare Ridge in ogni modo. Intanto Waytt e Flo, non sapendo di quello che Shauna sta tramando per incastrare il Forrester, grazie anche all’aiuto di Quinn, stanno vivendo ignari il loro amore, felici di essersi finalmente ritrovati.

Beautiful anticipazioni: il ritorno di Sheila/ L'attore di Finn: "Sconvolgerà tutto"

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Brooke pensa che nulla potrà rovinare il rapporto tra lei e Ridge perché ancora una volta sono riusciti a superare gli ostacoli più duri. Con Donna discutono del fatto che nessuno avrebbe mai potuto immaginare un futuro senza la coppia indissolubile Ridge e Brooke e la Logan senior confessa alla sorella che sta preparando una sorpresa per quando rientrerà da New York. Proprio in quel momento Brooke riceve una telefonata da Bridget che dice alla madre di non riuscire a liberarsi quel weekend perché in ospedale manca del personale e lei é costretta a fare i doppi turni. Per tale motivo deve disdire il viaggio, con grande dispiacere di Brooke che peró pensa che in questo modo avrá più tempo da trascorrere con suo marito per festeggiare la loro ritrovata intensa. Intanto Steffy racconta a Thomas la verità sul suo stato di salute: non sta bene come vorrebbe far credere a tutti ma finge per non preoccupare Kelly e il resto della famiglia. Invece riesce ad andare avanti solo grazie agli antidolorifici che stanno anche per terminare tanto che il fratello, prima di andare via, le consiglia di farsi fare una nuova ricetta.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 agosto: Steffy felice dell'avvicinamento con Finn

Una volta sola, Steffy chiama il Dott. Finn spiegando la situazione e chiedendogli se può avere una nuova ricetta per i farmaci contro il dolore. Purtroppo, però, il protocollo medico prevede di passare ad un farmaco più blando, cioè l’ibrupofene, che dá minore assuefazione. Steffy non ha il coraggio di insistere ma pensa ad una soluzione alternativa.Ridge è incredulo e non riesce ad accettare l’idea di aver davvero sposato Shauna ma soprattutto di non ricordarsi di nulla. Proprio per questo motivo la Fulton gli fa vedere non solo le fotografie che li ritraggono all’interno della cappella ma anche i documenti che attestano l’avvenuto matrimonio. Il Forrester, però, le ricorda che non può trattasi di una cerimonia effettivamente valida perché lui in quel momento era, e lo è ancora, sposato con Brooke quindi le nozze sono da annullarsi ma Shauna ha un asso nella manica anche in questo caso. Gli dice, infatti, che anche da ubriaco era consapevole di questa situazione tanto che ha chiesto a Carter di prendere i documenti del divorzio lasciati in ufficio e consegnarli al giudice competente in materia per renderlo libero di sposarsi nuovamente. Tecnicamente, quindi, il matrimonio con Brooke era stato sciolto prima della consacrazione del loro, facendo di loro due una coppia di niugi a tutti gli effetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA