Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 giugno: Hope insospettita dal gesto di Liam

Beautiful, nelle scorse puntate: Zoe vuole riconquistare Carter

Le puntate di Beautiful proseguono con i misteri e le bugie attorno alla morte di Vinny. Nei precedenti episodi Liam sembra ormai sul punto di cedere e di raccontare di essere stato lui ad investirlo, senza poi prestargli soccorso ma lasciandolo morente sull’asfalto. Da un lato vorrebbe costituirsi immediatamente alla polizia, dall’altro il padre Bill gli intima di non raccontare nulla: tutte le prove sono state insabbiate e dunque nessuna strada potrà mai ricondursi a lui. Il giovane Spencer ha inoltre vacillato quando, al telefono con Hope, ha rischiato di raccontarle tutto, salvo poi essere repentinamente bloccato dal padre.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 giugno: Zoe trova aiuto in Quinn

Anche Zoe deve fare i conti con una presa di posizione importante. Dopo aver di fatto rovinato la serata a Paris e Zende, la ragazza è ritornata sui suoi passi. Ha capito infatti di essere realmente felice per la sorella e che è rammaricata per aver cercato di mettere i bastoni fra le ruote alla coppia. Meglio impiegare energie, piuttosto, per riconquistare un osso duro come Carter: al momento non ha assoluta intenzione di ricucire i rapporti con lei dopo quanto accaduto. Tuttavia l’intervento di Quinn, con la quale Zoe si è intimamente confidata, potrebbe portare ad una riconciliazione fra i due.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 giugno: Thomas indaga sulla morte di Vinny

Beautiful, anticipazioni puntata 14 giugno: Liam sul punto di crollare, interviene Bill

Beautiful torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata e, stando alle anticipazioni, Liam sembra davvero essere sul punto di vuotare il sacco. Il ragazzo è in crisi e il padre Bill gli assicura che tutto andrà alla grande, invitandolo a ritornare alla sua vita e a recuperare il rapporto con Hope. In obitorio intanto Thomas continua a non darsi pace: vuole a tutti i costi scoprire chi è stato ad uccidere Vinny investendolo in strada e senza poi prestargli soccorso. Al fianco di Forrester c’è Hope, anche lei visibilmente scossa per quanto accaduto, che chiama Liam per informarlo dell’accaduto.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 giugno: Thomas disperato vuole la verità

La telefonata si trasforma nell’ennesimo dubbio che Hope nutre nei confronti di Liam. La protagonista prova infatti a contattare telefonicamente il marito il quale, appreso che lei è già venuta a conoscenza della morte di Vinny, sembra sul punto di dire tutta la verità. Tuttavia Bill interviene levandogli il cellulare dalle mani ed interrompendo bruscamente la chiamata. Un altro passo falso nel tentativo di Liam di riconquistarla. Dopo l’invito a pranzo declinato all’ultimo, quest’altro episodio è la conferma che Liam non è tranquillo e sta mentendo su qualcosa: Hope, pertanto, inizia ad insospettirsi.











