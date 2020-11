Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 novembre: Steffy va da Flo e…

Beautiful, anticipazioni puntata 14 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 14 novembre, Steffy va a trovare Flo perché dopo aver affrontato il fratello ora vuole farlo anche con la sua complice. Nonostante la Fulton si scusi, la giovane Forrester non ce la fa a perdonarla perché la ragazza si è resa complice di un delitto che le ha rovinato per sempre la vita. Ridge invece ha preso una decisione: non si opporrà alla scarcerazione della Fulton. Shauna è davvero felice per questa notizia e ringrazia il Forrester, pensando che sia stata la sua preghiera a convincerlo a cedere ma Ridge tiene subito a chiarire che lo fa solo per proteggere suo figlio e non cambia il disprezzo che lui prova sia per lei che per sua figlia. Intanto Brooke, a casa con Donna e Katie, continua a spiegare alle sorelle che la situazione in cui si trovano è davvero assurda e che teme che tutto quello che sia accaduto influirà negativamente sul suo matrimonio perché non è disposta a chiedere scusa a Thomas.

Beautiful, dove eravamo rimasti

In attesa della nuova puntata di Beautiful andiamo a vedere dove eravamo rimasti. Shauna è nuovamente andata a trovare Flo, come ultimamente fa ogni giorno. Si rammarica con la figlia per non essere riuscita a farla ancora uscire dalla prigione ma la ragazza le dice che è giusto che lei paghi per quello che ha fatto e non si deve dare pena per lei. Shauna, però, le ripete che non si arrenderà fino a che non riuscirà a farla uscire da lì, in un modo o nell’altro. In una stanza poco lontano, Ridge sta parlando con il tenente Sanchez e non riesce a credere alle sue orecchie: il poliziotto gli sta dicendo che se la famiglia Forrester dovesse dare il suo assenso alla liberazione della Fulton, Thomas ne potrebbe giovare perché non uscirebbe fuori la storia del suo coinvolgimento nel rapimento di Beth, nella morte di Emma, tenendo per una volta la famiglia al riparo dallo scandalo. Il Forrester non sa cosa fare e per questo motivo chiede qualche minuto per poterci riflettere, eventualmente per parlarne anche con Brooke e Hope. Sanchez ne approfitta per fare qualche telefonata ed esce dalla stanza. Subito dopo entra Shauna, che ha sentito parte della conversazione, e inizia ad implorare Ridge affinché dia il suo ok per liberare Flo, visto che la figlia è molto pentita per quello che ha fatto e anche lei si pente di aver detto alla ragazza di mantenere il segreto.

La conversazione fra Steffy e suo fratello in ospedale non procede nel modo migliore. Thomas prova a chiedere perdono alla sorella, dicendole che ha provato a raccontare di Beth ma quando l’ha trovata così felice della sua nuova vita insieme a Liam e alle bambine, non ha avuto il coraggio di distruggere il suo sogno. Poi prova a giustificarsi dicendo che era alla ricerca di una donna che potesse aiutarlo a crescere Douglas e che Hope era la persona perfetta, sia perché lui l’aveva sempre amata e sia perché la Logan andava molto d’accordo con suo figlio. Steffy però non si lascia intenerire da queste parole e gli dice che è un mostro perché ha visto la sofferenza negli occhi di Hope e Liam, ha immaginato il dolore che avrebbe provato lei se le avessero strappato la bambina che credeva di aver adottato e, nonostante questo, è andato avanti con il suo piano senza alcuno scrupolo. Poi gli dice anche che ora Kelly e Beth sono molto confuse, che non è facile riuscire a spiegare alle bambine cosa sia accaduto. Per tutti questi motivi, Steffy non ha intenzione di perdonarlo né ora e né mai, e anche Hope e Liam sono d’accordo con loro. Andranno avanti con le loro vite ma mai Thomas dovrà pensare di avere ancora una sorella perché per lei non esiste più.



