Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 aprile 2020: Bill è davvero il padre di Flo?

Beautiful, anticipazioni puntata 15 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 14 aprile, arriveranno finalmente i risultati del test del dna fatto da Flo: non è Bill Spencer suo padre ma Storm Logan, il fratello di Brooke. Shauna e Quinn sollevate, corrono nell’ufficio di Hope per dare la notizia a Flo che sta per rivelare alla ragazza lo scambio delle culle di cui è stata involontaria protagonista. Successivamente Flo sarà accolta nella famiglia Logan e Brooke, insieme a Donna e Katie, si dichiarerà molto felice di avere la ragazza nelle loro vite. Questo, però, farà aumentare ancora di più i sensi di colpa di Flo che, ora che ha scoperto di essere la cugina di Hope, non riesce più a tacerle la verità, soprattutto perché sa che la ragazza sta soffrendo molto e anche il suo matrimonio sta risentendo della perdita di Beth. In arrivo da Londra, però, ci sono Zoe e Reese che hanno tutta l’intenzione di impedire che Flo possa rivelare a tutti la verità dello scambio di culle, facendo rischiare a tutti di finire in carcere.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Wyatt è nell’ufficio del padre dove Bill, Shauna e Quinn gli stanno prospettando l’opportunità che lui e Flo siano fratelli. Lo Spencer senza alcuna remora chiede al figlio se al ballo del liceo lui e la ragazza siano andati a letto insieme ma il giovane nega con forza. Nessuno, però, gli crede e questo fa arrabbiare ancora di più Wyatt che trova assurda tutta la situazione. Il ragazzo si altera con il padre, perché è la terza volta che scopre di avere un figlio di cui non conosceva l’esistenza, ma è arrabbiato anche con Shauna che ha sempre tenuto all’oscuro Flo, trattandola molto male ogni volta che la ragazza chiedeva notizie di suo padre. La donna, però, si difende, spiegando che non avrebbe potuto dire alla figlia che non conosceva il nome del padre ma che aveva sospetti su almeno due uomini. Quando Bill, Quinn e Shauna paventano la possibilità che Flo faccia il test di paternità, Wyatt deve necessariamente ammettere che la ragazza ha già fatto il prelievo e in giornata dovrebbe ricevere i risultati. Il panico si diffonde nella stanza, la resa dei conti è vicina.

Hope e Flo sono nell’ufficio della Logan che ha capito che la giovane barwoman nasconde qualcosa. Hope dice a Flo che vorrebbe essere come lei, che è riuscita a superare la separazione dalla figlia per il suo bene. La Fulton prova a dirle che la realtà è molto diversa da ciò che sembra e che lei non è affatto la persona coraggiosa che la Logan immagini, ma Hope non si smuove dalle sue posizioni: pensa che loro due abbiano molte cose in comune e vorrebbe che diventassero amiche ma questo fa aumentare ancora di più i sensi di colpa di Flo che vorrebbe avere il coraggio di confessare tutto a Hope ma ha paura della reazione delle altre persone coinvolte. Intanto nell’ufficio accanto Zoe è in preda all’ansia perché pensa che Flo stia per rivelare tutto a Hope. Per questo motivo prende una decisione drastica e acquista un biglietto aereo per Londra, così da raggiungere il padre e cercare con lui una soluzione per mettere finalmente la parola fine a questa situazione. Contatta, così, il suo fidanzato Xander per comunicargli che sta per partire per Londra ma che deve necessariamente andare da sola. Zoe non può dire i motivi per i quali deve partire ma chiede però al ragazzo di avvisarla subito nel caso Hope annunci di dover fare una rivelazione incredibile oppure si rechi improvvisamente a Parigi da Steffy.



