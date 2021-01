Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Douglas sconvolto! Colpa di…

Beautiful, anticipazioni puntata 15 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 15 gennaio, a casa di Eric il piccolo Douglas sembra essere un po’ spaesato ma Thomas e Ridge fanno di tutto per aiutarlo ad ambientarsi. Thomas in particolare si sente molto in colpa per tutto quello che il figlio ha passato per causa sua e per questo motivo gli promette di essere da quel momento in poi un padre migliore. Eric, invece, pur felice di dare una mano alla sua famiglia, è molto preoccupato dal racconto di Ridge e pensa che ciò che è successo possa rovinare il suo matrimonio con Brooke. Proprio la Logan si sfoga con la sorella Donna alla quale spiega i motivi per i quali ha deciso di riconsegnare al marito il suo anello nuziale. Il fatto che l’uomo si sia schierato apertamente con Thomas ha dato a Brooke la convinzione che lui non sia leale nei suoi confronti e che quindi il matrimonio non abbia più senso.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Ridge è categorico: Douglas deve tornare a casa con loro perché è giusto che il bambino cresca con la sua famiglia. Sia Hope che Brooke provano a convincere i due Forrester che non c’è motivo per il quale il piccolo debba lasciare la casa nella quale è stato felice negli ultimi mesi, l’unica che lo ha visto davvero sereno e felice. Di fronte all’ennesimo rifiuto di Thomas, Hope scoppia a piangere appellandosi al fatto che lui le ha già strappato una figlia, non dicendole che Beth era viva, ora non può essere così crudele da strapparle anche un secondo figlio: Ridge le risponde che sta accadendo la stessa cosa che lei ha fatto con Phoebe e Steffy. Brooke, vedendo la figlia piangere, va su tutte le furie e prova a spiegare al marito che Thomas non è una persona stabile, ha dei problemi mentali e non è il caso che stia con un bambino che è molto spaventato da lui. Poiché Ridge insiste sul fatto che il bambino debba crescere con suo padre e con la sua famiglia, e proprio per questo motivo si trasferirà con Thomas a casa di Eric e Quinn, allora Brooke compie un gesto davvero inaspettato. Prima dice al marito che si sta comportando esattamente come ha sempre fatto Stephanie, ossia non facendola sentire una della famiglia, poi si sfila l’anello nuziale e gli dice che evidentemente non sa mantenere la promessa che ha fatto quando ha giurato di amarla e onorarla sopra ogni cosa.

Thomas vuole parlare con Douglas ma…

Thomas va in camera di Douglas per parlare con il bambino. Gli chiede scusa per come si è comportato in passato e poi gli dice che sta facendo di tutto per migliorare ed essere un buon papà ma ora è arrivato il momento di tornare a vivere insieme come una famiglia e per questo lo aiuterà a preparare le sue valigie per andare a vivere a casa di nonno Eric. Il bambino dice al padre di aver sentito la sua mancanza e poi inizia a mettere insieme le sue cose. Quando ritorna nel salone principale, Douglas abbraccia Hope e le chiede se potrà continuare a chiamarla mamma. Poi va via insieme a Thomas ma, qualche minuto dopo, rientra in casa per lasciare a Hope il suo pupazzetto preferito, quello che gli aveva regalato la mamma Carolina, perché pensa che possa farle compagnia mentre lui non ci sarà. Quando Douglas va via definitivamente, Ridge promette ad Hope che potrà vedere il bambino tutte le volte che desidera ma Brooke aggiunge che se dovesse accadere qualcosa al bambino lei considererà suo marito l’unico responsabile. Ridge prova a restituire alla moglie l’anello di matrimonio ma la Logan gira il volto facendogli chiaramente capire che fra loro è finita.



