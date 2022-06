Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 giugno: Liam vuole parlare, Bill lo blocca

Beautiful, dove eravamo rimasti: i sospetti di Hope sugli atteggiamenti di Liam

Nelle precedenti puntate di Beautiful le preoccupazioni e i tormenti di Liam si sono fatti sempre più insistenti: la morte di Vinny è difficile da mandare giù e lui, per un errore di distrazione in auto, è il principale responsabile. Tutte le prove sono state insabbiate, come gli ha più volte ripetuto il padre Bill che, fra i due, sembra quello meno preoccupato della situazione. Sia l’automobile che il portafoglio e il cellulare, oggetti personali di Vinny, sono stati fatti fuori: dunque non ci sarebbe alcuna prova effettiva che sia stato il giovane Spencer ad ucciderlo.

Liam, inoltre, deve fare i conti con il progressivo riavvicinamento ad Hope: vorrebbe ricucire i rapporti con lei e riconquistarla ma i suoi ultimi gesti, dal pranzo con lei declinato all’ultimo alla telefonata bruscamente interrotta, hanno fatto insospettire e non poco la Logan. Anche Zoe sta operando un altro tentativo di riconquista, in questo caso di Carter: lui si presenta come un osso duro ed è difficile per lei ristabilire un contatto nella coppia, dopo quanto accaduto. Zoe si è dunque confidata con Quinn, anche lei in acque non proprio calme nel suo rapporto con Eric.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata del 15 giugno vedono Liam nuovamente in crisi e Bill pronto a supportarlo. Il giovane Spencer è sempre più tentato di costituirsi alla polizia e raccontare la verità, ma il padre non è d’accordo: secondo lui il figlio ha poco sangue freddo e non ragiona, costituirsi significherebbe segnare la propria condanna. Pertanto lo blocca ad ogni tentativo di vuotare il sacco. Thomas, intanto, continua a non darsi pace: la polizia non ha ancora trovato l’assassino di Vinny. Pertanto lo stesso Forrester decide di mettersi in azione personalmente, iniziando ad indagare sulla morte del giovane.

Anche i problemi di cuore sono protagonisti di questa nuova puntata. Da un lato Zoe è sempre più intenzionata, dopo quanto accaduto, a riconquistare Carter, sebbene lui faccia muro. Dall’altro lato Quinn ammette di essere in crisi con Eric che, a suo dire, si starebbe allontanando da lei. Carter e Quinn si ritrovano e parlano dei loro rispettivi problemi di cuore: un intreccio di legami che vorrebbero ricostituirsi ma che, per orgoglio o timore, non trovano la forza di farlo. Ad aiutare in particolare Eric e Zoe in questo complesso incastro di sentimenti c’è, come sempre, il saggio Ridge.











