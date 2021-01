Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 gennaio: Brooke e Hope sole e in lacrime…

Beautiful, anticipazioni puntata 16 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 16 gennaio, Brooke non accetta i consigli di Donna e per questo motivo decide di non rispondere alle telefonate del marito. Ridge, però, prende molto male questo atteggiamento e, invece di essere propenso ad andare incontro alle esigenze della moglie, decide di prendersi cura esclusivamente di suo figlio e di suo nipote, mettendo la famiglia Forrester davanti a tutti gli altri. Decide, così, di sistemarsi nella depandance della casa di Eric, non sapendo che Quinn ha deciso di ospitare nuovamente Shauna che ha deciso di lasciare a sua figlia Flo l’opportunità di riprendersi i suoi spazi. Quando la Fulton viene a sapere che Ridge è alla villa, decide di farsi trovare nella sua camera da letto con l’intenzione di dargli il benvenuto. Resta molto sorpresa, però, dalla reazione del Forrester: quando vede Shauna e tocca con mano nuovamente la sua dolcezza e il suo senso di comprensione, decide di baciarla all’improvviso.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Beautiful. Ridge e Thomas si sono sistemati a casa di Eric e vengono accolti con grande gioia dal resto della famiglia. Ridge prova a risollevare il morale di tutti dicendo che è arrivato il momento di stare tutti uniti e di superare insieme i tanti errori che sono stati fatti nell’ultimo periodo. Thomas sembra più sereno e accompagna Douglas nella sua nuova stanza, spiegandogli che per il momento staranno a casa del nonno Eric ma che poi troveranno un posto tutto loro dove stare, riuscendo a trovare un buon equilibrio. Quando, però, Douglas gli risponde che vuole tornare a casa sua con mamma Hope perché gli manca tantissimo, Thomas si incupisce nuovamente pensando a tutto quello che ha perso da quando Hope è tornata a vivere con Liam. Eric, invece, vuole capire per quale motivo anche Ridge si sia trasferito a casa sua: è molto felice di avere tutta la sua famiglia sotto uno stesso tetto ma teme che questo possa essere un problema fra lui e sua moglie Brooke. Quando Ridge gli fa vedere l’anello nuziale che la moglie gli ha restituito, Eric lo esorta a rimediare assolutamente perché potrebbe essere una frattura non sanabile. Ridge, però, gli racconta che vede in Brooke la stessa voglia di tagliare fuori Thomas che sua madre Stephany aveva riservato proprio a lei.

Ridge sceglie Thomas e Brooke lo molla…

Anche Brooke sente il bisogno di sfogarsi con qualcuno e raccontare tutto quello che è successo con suo marito. Non può farlo con sua figlia Hope che è già molto scossa dall’aver perso Douglas, e quindi lo fa con sua sorella Donna che è andata a trovarla. A lei dice che si è sentita tradita perché nel momento in cui suo marito si è trovato di fronte ad una scelta, ha preferito suo figlio a lei, accusando addirittura Hope di aver fatto a Steffy quello che secondo lei ora era stato fatta a lei e Liam. Donna prova a smorzare la rabbia di Brooke, dicendole che forse ha frainteso le parole del marito ed è stata troppo rigida nel chiudere definitivamente con Ridge. Soprattutto quando le due si rendono conto che Ridge sta insistentemente provando a chiamare sua moglie per avere con lei un chiarimento, Donna prova a convincerla a sentire almeno i messaggi che lui gli lascia che magari potrebbero essere di scuse, ma Brooke afferma che è inutile parlare con lui sia perché non è lucido nel capire i suoi errori e quelli di Thomas, sia perché ha dimostrato di non essere dalla sua parte e per questo lei non pensa di avere altro da dirgli. Donna teme però che questa rigidezza potrà rappresentare il punto di non ritorno nella loro relazione.



