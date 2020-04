Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 aprile: Flo e Hope, lo scandalo sta per scoppiare

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 17 aprile

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 17 aprile, Hope penserà che Flo voleva rivelarle di essere sua cugina, questa era la cosa importante che aveva da dirle: Flo sente sempre più grandi i sensi di colpa perché vuole rivelare a Hope l’inganno delle culle, soprattutto ora che ha scoperto che sono cugine. Brooke, intanto, si recherà in ufficio e qui incontrerà Hope, Flo e Shauna. La figlia non resisterà alla tentazione di raccontare subito alla madre che Flo è la figlia di Storm ed è quindi sua nipote e la Logan reagirà in modo del tutto inaspettato alla notizia ma soprattutto farà alla ragazza una domanda che la metterà in enorme difficoltà. Il cerchio si stringe sempre di più intorno a Flo, Reese e Zoe che si troveranno a dover fare i conti con quanto hanno fatto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ultime puntate di Beautiful? Ecco dove eravamo rimasti. Flo non riesce ancora a crederci: suo padre è Storm Logan, il fratello di Brooke nonché lo zio di Hope. Mentre Shauna e Waytt esultano perché finalmente la ragazza ha scoperto la vera identità di suo padre, la Fulton invece non riesce a gioire per questa notizia, sia perché sa che suo padre è defunto sia perché ora si sente ancora più in colpa nei confronti di Hope. La Logan, invece, pensa che sia una notizia fantastica e si spiega in questo modo il forte legame che fin da subito ha sentito con la ragazza. Intanto Flo interroga sua madre sul perché non le abbia mai detto chi fosse suo padre ma Shauna ammette che non lo sapeva e che solo dopo il test ha saputo anche lui la verità. Un’altra persona che gioisce per i risultati del test del dna è Bill Spencer che racconta al suo avvocato Justin dell’insolita mattinata che ha vissuto. Il magnate ha intenzione di sfruttare questa informazione a suo vantaggio ma non spiega ancora come intanto, però, dice a Justin che il padre di Flo, l’ex fidanzata di suo figlio, è Storm Logan: l’avvocato resta senza parole.

Intanto le ignare nuove zie di Flo, le tre sorelle Logan, sono a casa di Brooke e si raccontano episodi di vita nei quali il fratello Storm è stato loro accanto. L’intenzione delle tre donne è quello di non permettere che la memoria del fratello vada perduta. La più decisa in tal senso è soprattutto Katie che a Storm deve la sua vita poiché il fratello si è suicidato per consentire a lei di poter avere il suo cuore per il trapianto: tutto questo la fa sentire molto responsabile nei confronti del fratello e sente di dover vivere la vita pienamente in suo onore. Brooke, però, vuole ricordare in maniera obiettiva il fratello per cui racconta anche del periodo oscuro che ha vissuto prima di morire e delle cose non proprio edificanti che ha fatto, pur rimanendo sempre molto legato alla sua famiglia e soprattutto alle sue sorelle. Tutte e tre, però, concordano nel ricordare come Storm fosse un uomo molto buono e leale, un secondo padre per loro. L’amore che provava per la famiglia e per le sorelle e la necessità di correre sempre in loro aiuto per risolvere i loro problemi gli avevano impedito di crearsi una vita sua e soprattutto una propria famiglia e sanno bene che di questo Storm si era sempre rammaricato moltissimo. Non immaginano, però, che una notizia sconvolgente si sta per abbattere su di loro che di lì a poco scopriranno che Storm in realtà aveva una figlia e che questa è proprio Flo. Come cambierà questa nuova informazione le dinamiche della loro famiglia? Sapranno accogliere la nuova arrivata con lo stesso amore che Storm le avrebbe dedicato?



